Com 1.000 metros de altura, Arábia Saudita planeja erguer um dos maiores arranha-céus do mundo com mais de 160 andares

Projeto bilionário quer superar o Burj Khalifa, marcar o horizonte do país e simbolizar uma nova era econômica no Oriente Médio

Gabriel Yuri Souto - 23 de dezembro de 2025

(Imagem: Colagem)

A Arábia Saudita voltou a chamar a atenção do mundo com um dos projetos arquitetônicos mais ambiciosos já anunciados.

O país planeja concluir a Jeddah Tower, um arranha-céu que deve ultrapassar 1.000 metros de altura, contar com mais de 160 andares e se tornar o edifício mais alto do planeta.

A torre está sendo construída na cidade de Jidá, às margens do Mar Vermelho, dentro do megaprojeto Jeddah Economic City, que prevê a criação de um novo polo urbano, comercial e turístico.

Se concluída como planejado, a Jeddah Tower vai superar o Burj Khalifa, em Dubai, que atualmente detém o recorde mundial com 828 metros de altura.

O edifício faz parte do plano estratégico Vision 2030, que busca diversificar a economia saudita, reduzir a dependência do petróleo e transformar o país em referência global em turismo, negócios e inovação.

O projeto prevê uma torre de uso misto, reunindo diferentes funções em um único prédio. Estão previstos apartamentos residenciais de alto padrão, escritórios corporativos, áreas comerciais, um hotel de luxo e um mirante panorâmico, que deverá ser o mais alto do mundo.

A engenharia envolvida é considerada extremamente complexa. A estrutura foi desenhada para resistir a ventos intensos, variações térmicas do deserto e ao próprio peso do edifício, que ultrapassará qualquer construção já erguida até hoje.

Após anos de paralisação, a obra foi retomada e voltou ao centro das atenções internacionais. A expectativa é que a torre avance de forma contínua nos próximos anos, com previsão de conclusão até o final da década, caso não haja novos atrasos.

Além do impacto visual, o arranha-céu é visto como um símbolo político e econômico, reforçando a intenção da Arábia Saudita de se posicionar como potência global também no setor de megaconstruções.

Se sair do papel conforme o planejado, a Jeddah Tower não será apenas o prédio mais alto do mundo, mas também um dos maiores marcos da arquitetura moderna, redefinindo os limites da engenharia e da ambição humana.

