Com que idade um cachorro é considerado idoso?

Envelhecimento dos cães varia conforme porte, raça e estilo de vida, e começa antes do que muita gente imagina

Isabella Valverde - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Assim como acontece com os humanos, os cães também passam por fases bem definidas ao longo da vida. No entanto, não existe uma idade única para definir quando um cachorro se torna idoso.

A ciência veterinária considera principalmente o porte e a expectativa de vida da raça para determinar esse momento.

De forma geral, os cães começam a ser considerados idosos a partir dos 7 anos, mas essa referência muda bastante conforme o tamanho do animal.

Cães de pequeno porte, como poodles, shih-tzus e yorkshires, costumam envelhecer mais lentamente. Nesses casos, a fase idosa geralmente começa entre 8 e 10 anos, podendo até se estender mais, já que essas raças vivem mais.

Já os cães de médio porte, como beagles e cocker spaniels, costumam entrar na fase idosa por volta dos 7 a 8 anos.

Nos cães de grande porte, como labradores, pastores alemães e golden retrievers, o envelhecimento chega mais cedo. Para esses animais, a velhice costuma começar entre 6 e 7 anos.

Os cães de porte gigante, como dogue alemão, mastim e são-bernardo, são considerados idosos ainda mais cedo, geralmente a partir dos 5 a 6 anos, devido à expectativa de vida menor.

Sinais

Veterinários explicam que o envelhecimento não se resume à idade no calendário. Sinais como diminuição da energia, dificuldade para se movimentar, alterações no apetite, mudanças no sono e perda de massa muscular indicam que o cão está entrando na fase sênior.

Por isso, a recomendação é que cães considerados idosos passem a ter acompanhamento veterinário mais frequente, alimentação adequada para a idade e atenção redobrada à saúde das articulações, dentes e coração.

Em resumo, um cachorro pode ser considerado idoso entre 5 e 10 anos, dependendo do porte e da raça. Observar o comportamento e cuidar da saúde nessa fase é essencial para garantir mais qualidade de vida e longevidade ao animal.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!