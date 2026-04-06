Saiba como se inscrever em mega aulão gratuito para o Enem e vestibular da UFG, em Goiânia

Organização confirmou que o evento no Setor Vila Nova será totalmente gratuito, mas as vagas são limitadas à capacidade do local

Davi Galvão - 06 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de estudantes universitários. (Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Goiânia se prepara para receber uma das maiores revisões preparatórias para o ensino superior no estado. No dia 03 de outubro, estudantes que buscam vagas no Enem 2026 e no vestibular da Universidade Federal de Goiás (UFG) poderão participar do “Aulão Radical”.

O evento, que acontece na Arena Praça da Bíblia, no Setor Vila Nova, oferecerá conteúdo gratuito tanto de forma presencial quanto por transmissão digital.

A iniciativa é uma parceria entre o Colégio Planeta, o Portal Nacional da Educação e a Igreja Videira. Para quem optar pelo formato presencial, as aulas ocorrerão na sede da Igreja Videira, localizada estrategicamente próxima ao Terminal da Praça da Bíblia.

Já os candidatos de outras regiões ou que preferem o estudo remoto podem acompanhar a programação ao vivo pelos perfis oficiais do Portal Nacional da Educação no Instagram e no YouTube.

Embora a data do aulão já esteja confirmada, a organização ainda trabalha na definição do sistema de inscrições. A expectativa é que o processo seja liberado em breve, permanecendo disponível até que o limite de público seja atingido.

O auditório possui capacidade para acomodar 2.500 pessoas sentadas, o que exige atenção dos interessados para garantir a participação assim que o cadastro for aberto.

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