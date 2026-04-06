Briga entre amigas por gasolina termina em pancadaria e vandalismo na GO-330, em Anápolis

Após o embate, suspeita, que estava acompanhada dos três filhos pequenos, fugiu pedindo carona na estrada

Davi Galvão Davi Galvão -
Mesmo após fim da briga, suspeita ainda vandalizou carro da vítima. (Foto: Reprodução)
Mesmo após fim da briga, suspeita ainda vandalizou carro da vítima. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi agredida e teve o veículo depredado na noite deste domingo (05), após uma briga com uma conhecida nas proximidades da GO-330, na entrada de Anápolis.

A vítima, que apresentava ferimentos no rosto e no abdômen, precisou buscar refúgio em um estabelecimento comercial no Munir Calixto para escapar de novas investidas. A confusão começou dentro do carro, enquanto ambas seguiam em direção à cidade.

O Portal 6 apurou que ela e a até então amiga haviam realizado o consumo de bebida alcóolica mais cedo no dia, estando a agressora acompanhada de três filhos pequenos.

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Em um dado momento, a colega teria se exaltado após ser informada sobre o baixo nível de combustível do automóvel. A partir de então, a mulher passou a desferir socos e mordidas.

Marcas de agressão deixadas na vítima. (Foto: Reprodução)

Marcas de agressão deixadas na vítima. (Foto: Reprodução)

Durante a briga, a motorista parou o carro em frente a uma barraca às margens da rodovia. Um homem que testemunhou a cena interveio para proteger a vítima, escondendo-a dentro de um banheiro para garantir a integridade física.

Enquanto a vítima estava abrigada, a agressora também teria utilizado uma panela da própria barraca para golpear e danificar o automóvel.

Além dos danos estruturais, a suspeita arremessou ovos contra o veículo. No meio do tumulto, a dona do carro perdeu as chaves e um iPhone 14 Pro Max.

Após o ataque, a autora fugiu do local com as crianças, pegando carona com terceiros que passavam pela rodovia.

Diante dos fatos, a Polícia Militar (PM) foi acionada e a vítima foi orientada a formalizar uma denúncia para que o caso seja investigado pela Polícia Civil (PC).

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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