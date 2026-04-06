A linha de ônibus mais longa do mundo atravessa mais de 140 cidades brasileiras e chega a outro país

Trajeto impressiona pela distância, duração e possibilidade de cruzar o Brasil até outro país sem precisar de avião

Gabriel Yuri Souto - 06 de abril de 2026

(Foto: José Caminha/Secom-AC)

Viajar do Brasil até o Peru sem embarcar em um avião parece improvável, mas essa é uma realidade oferecida pela linha de ônibus considerada a mais longa do mundo.

O trajeto sai do Rio de Janeiro e segue até Lima, capital peruana, em uma jornada de aproximadamente 6 mil quilômetros.

A viagem dura, em média, cinco dias e chama atenção pela dimensão e pela experiência única.

Ao longo do percurso, o ônibus cruza mais de 140 cidades e passa por diferentes estados brasileiros, incluindo grandes centros urbanos como São Paulo e Campo Grande.

Operada pela empresa Trans Acreana, a linha tem atraído viajantes que buscam uma alternativa diferente de turismo.

Isso porque o trajeto permite embarques e desembarques em vários pontos, o que transforma a viagem em uma oportunidade de conhecer diversas regiões sem trocar de transporte.

Apesar da longa duração, a estrutura dos ônibus é preparada para garantir conforto. Os veículos são de dois andares e contam com poltronas semileito, Wi-Fi, entradas USB, banheiros e cortinas de privacidade.

Durante o trajeto, paradas estratégicas permitem que os passageiros façam refeições e até tomem banho, o que ajuda a reduzir o desgaste das horas na estrada.

Outro ponto que chama atenção é a franquia de bagagem, que pode chegar a até 50 quilos por passageiro.

A parte mais desafiadora da viagem acontece próximo à Cordilheira dos Andes. Nesse trecho, as estradas sinuosas e a altitude elevada podem causar desconfortos como enjoo e tontura.

Para garantir a segurança, a operação conta com motoristas em sistema de revezamento, além de medidas como o uso constante da buzina em áreas de baixa visibilidade.

Mesmo com os desafios, o trajeto se tornou uma opção curiosa e acessível para quem deseja atravessar países e viver uma experiência fora do comum.

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