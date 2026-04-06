Polícia Civil investiga morte de cachorro baleado por bombeiro em Goiânia
Corporação afirmou que o próprio autor dos tiros realizou o registro da ocorrência
A Polícia Civil (PC), por meio de nota, informou que já está investigando o caso do bombeiro suspeito de efetuar o disparo que resultou na morte de um cachorro no estacionamento do Estádio Serra Dourada, na tarde deste domingo (05).
A PC se limitou a dizer que o registro da ocorrência foi feito pelo próprio militar e que “foram realizadas as perícias necessárias para a elucidação dos fatos”.
Um pouco mais cedo, o Corpo de Bombeiros também veio à público, por meio de pronunciamento no qual afirmam que o militar, lotado no Batalhão Especializado de Operações com Produtos Perigosos (BEOPP), estava realizando atividades físicas no local quando foi atacado por cães.
Ainda foi narrado que o bombeiro sustentou diversas mordidas, se vendo obrigado a realizar o disparo contra um dos animais, que não resistiu e veio a óbito.
A corporação terminou o comunicado reforçando que a ação do militar ocorreu em situação de risco iminente e teve como único objetivo cessar a agressão. Reforça ainda que o caso foi devidamente registrado e será apurado conforme os procedimentos legais.
Confira a nota da PC na íntegra:
A Polícia Civil de Goiás informa que investiga o caso envolvendo um bombeiro militar, suspeito de efetuar disparo de arma de fogo que resultou na morte de um cachorro, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia.
O próprio bombeiro militar realizou o registro da ocorrência. Foram realizadas as perícias necessárias para a elucidação dos fatos, e o caso segue sob investigação.
Confira a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) informa que, na tarde deste domingo (05/04), um militar da corporação, lotado no Batalhão Especializado de Operações com Produtos Perigosos (BEOPP), foi vítima de um ataque por cães na região do estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia.
O bombeiro realizava atividade física regulamentar, devidamente uniformizado, quando foi cercado por aproximadamente cinco cães aparentemente abandonados. Durante o ataque, o militar sofreu múltiplas mordidas, sendo necessário agir em legítima defesa para preservar sua integridade física, efetuando um disparo contra um dos animais.
O cão atingido não resistiu. O militar foi encaminhado para avaliação médica e seguirá os protocolos preventivos, incluindo medidas relacionadas à profilaxia da raiva, considerando a condição do animal.
O CBMGO ressalta que há registros recorrentes de ataques envolvendo cães errantes na região, o que representa risco à população que frequenta o local para atividades físicas e de lazer.
A corporação destaca que a ação do militar ocorreu em situação de risco iminente e teve como único objetivo cessar a agressão. O caso foi devidamente registrado e será apurado conforme os procedimentos legais.
O CBMGO reafirma seu compromisso com a proteção da vida, a transparência e a correta prestação de informações à sociedade.
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