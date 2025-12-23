Farmácia em Goiânia vira alvo da polícia: dona é presa com receitas falsas para venda de remédios controlados

Todos os receituários suspeitos foram apreendidos e a responsável pelo estabelecimento foi conduzida à Central de Flagrantes

Samuel Leão - 23 de dezembro de 2025

Receitas de medicamentos apreendidas. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC), em uma ação conjunta com a Vigilância Sanitária, efetuou a prisão em flagrante da responsável por uma farmácia no setor Jardim Atlântico, em Goiânia. A mulher foi detida sob a acusação de uso de documento falso após a fiscalização encontrar indícios de comercialização de medicamentos controlados com receituários forjados.

A operação ocorreu na segunda-feira (12), desencadeada por denúncias sobre a prática ilícita no estabelecimento. No local, as equipes confirmaram as suspeitas.

Foi apreendida uma quantidade significativa de receituários que já estavam previamente preenchidos e assinados, mas com o campo da medicação em branco.

Além disso, foram encontrados diversos talonários que registravam vendas já realizadas, todos apresentando indícios evidentes de falsificação.

A prática sugere um esquema de fraude para a venda de medicamentos que exigem controle rigoroso e prescrição médica.

Diante da gravidade da situação, todos os receituários suspeitos foram apreendidos e a responsável pelo estabelecimento foi conduzida à Central de Flagrantes, sendo presa em flagrante.

O crime de uso de documento falso prevê pena de reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público; e de um a cinco anos, além de multa, se o documento for particular.

As investigações devem prosseguir para determinar a extensão da fraude e se há outros envolvidos no esquema.

