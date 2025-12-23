Governo divulga calendário de pagamento do Bolsa Família 2026

Famílias inscritas no CadÚnico e que tenham renda familiar por pessoa igual ou inferior a R$ 218 por mês são elegíveis ao programa

Folhapress - 23 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de cartão do Bolsa Família. (Foto: Lyon Santos/ MDS)

JÚLIA GALVÃO E LUCIANA LAZARINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os beneficiários do Bolsa Família já podem conferir o calendário de pagamentos para 2026. Em janeiro, o dinheiro será pago entre os dias 19 e 30. Como ocorre todos os anos, as datas dos repasses são definidas com base no último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do cartão do programa.

Em 2026, a transferência de renda terá início no dia 19 de janeiro, enquanto a última parcela está prevista para 23 de dezembro, seguindo o padrão dos últimos anos, em que o benefício final é liberado antes do Natal.

As datas foram estabelecidas pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), responsável pela gestão do programa, em parceria com a Caixa Econômica Federal, que realiza os pagamentos.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DE 2026 DO BOLSA FAMÍLIA

Final do NIS – Jan – Fev – Mar – Abr – Mai – Jun – Jul – Ago – Set – Out – Nov – Dez

1 – 19 – 12 – 18 – 16 – 18 – 17 – 20 – 18 – 17 – 19 – 16 – 10

2 – 20 – 13 – 19 – 17 – 19 – 18 – 21 – 19 – 18 – 20 – 17 – 11

3 – 21 – 18 – 20 – 20 – 20 – 19 – 22 – 20 – 21 – 21 – 18 – 14

4 – 22 – 19 – 23 – 22 – 21 – 22 – 23 – 21 – 22 – 22 – 19 – 15

5 – 23 – 20 – 24 – 23 – 22 – 23 – 24 – 24 – 23 – 23 – 23 – 16

6 – 26 – 23 – 25 – 24 – 25 – 24 – 27 – 25 – 24 – 26 – 24 – 17

7 – 27 – 24 – 26 – 27 – 26 – 25 – 28 – 26 – 25 – 27 – 25 – 18

8 – 28 – 25 – 27 – 28 – 27 – 26 – 29 – 27 – 28 – 28 – 26 – 21

9 – 29 – 26 – 30 – 29 – 28 – 29 – 30 – 28 – 29 – 29 – 27 – 22

0 – 30 – 27 – 31 – 30 – 29 – 30 – 31 – 31 – 30 – 30 – 30 – 23

VEJA O CALENDÁRIO DE JANEIRO DO BOLSA FAMÍLIA

NIS final 2 – 20 de janeiro

NIS final 3 – 21 de janeiro

NIS final 4 – 22 de janeiro

NIS final 5 – 23 de janeiro

NIS final 6 – 26 de janeiro

NIS final 7 – 27 de janeiro

NIS final 8 – 28 de janeiro

NIS final 9 – 29 de janeiro

NIS final 0 – 30 de janeiro

Os valores são disponibilizados para movimentação nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Todos os meses, os beneficiários com NIS de final 1 recebem os recursos no primeiro dia de pagamento. A cada dia útil, um novo grupo tem os valores liberados, até que o último grupo, com NIS de final 0, receba o valor daquele mês.

Têm direito ao benefício as famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) com renda mensal por pessoa de até R$ 218. Para não perderem o benefício, famílias que fazem parte do programa devem ter seus documentos e dados sobre renda atualizados no cadastro.

A atualização deve ser feita pelo responsável pela unidade familiar, que precisa ir até um ponto de atendimento da rede assistencial, como o Cras (Centro de Referência de Assistência Social), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.

O QUE É O BOLSA FAMÍLIA?

O Bolsa Família, iniciativa que nasceu no Programa Fome Zero em 2003, é um programa de transferência de renda destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Ele é pago pela Caixa Econômica Federal, mas a sua gestão é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

QUEM PODE RECEBER O BOLSA FAMÍLIA?

Famílias que estão inscritas no CadÚnico e que tenham renda familiar per capita (por pessoa) igual ou inferior a R$ 218 por mês são elegíveis ao programa.

Para calcular o valor, é necessário somar os rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas pais, cônjuges, companheiros, filhos, enteados ou irmãos e dividir pelo número de pessoas.

Não devem ser incluídos no cálculo indenizações por danos materiais ou morais, benefícios pagos pelo poder público de forma temporária e quantias recebidas em programas de transferência de renda (como o próprio Bolsa Família).

QUAIS SÃO AS REGRAS PARA RECEBER O BOLSA FAMÍLIA?

Além do valor determinado para renda, é necessário que os beneficiários atendam algumas condições nas áreas de saúde e educação, como:

– Realizar acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

– Acompanhar o calendário nacional de vacinação;

– Acompanhar o estado nutricional de crianças menores de sete anos;

– Manter frequência escolar mínima de 60% para crianças de quatro e cinco anos, e de 75% para a faixa etária de seis a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

– Ao matricular a criança na escola e ao vaciná-la no posto de saúde, a família precisa informar que é beneficiária do Bolsa Família.

QUEM PAGA O BOLSA FAMÍLIA?

O pagamento é feito pela Caixa, que utiliza o aplicativo Caixa Tem. Com ele, é possível movimentar o dinheiro sem que seja necessário ir até uma agência.

Aqueles que desejam sacar o benefício devem ir até caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências do banco. O beneficiário também tem acesso ao valor por meio do cartão do Bolsa Família ou Cartão do Cidadão.

QUAL É O VALOR PAGO PELO BOLSA FAMÍLIA?

O Bolsa Família paga um auxílio mínimo de R$ 600 por mês, composto também por valores adicionais conforme a composição familiar. Em casas com gestantes, lactantes e/ou crianças e adolescentes de até 18 anos que estiverem na escola, por exemplo, cada integrante desses grupos recebe um adicional de R$ 50.

Veja quais outros benefícios é possível receber:

Benefício de Renda de Cidadania: São pagos R$ 142 por integrante da família

Benefício Complementar: Se a família não atingir o piso de R$ 600, o governo paga a diferença para que seja alcançado o valor mínimo

O governo também inclui os seguintes adicionais:

Benefício da Primeira Infância: São pagos R$ 150 para cada criança entre zero e seis anos de idade;

Benefício Variável Familiar: É pago o valor de R$ 50 para cada criança entre sete e 12 anos, cada adolescente entre 12 e 18 anos, e para gestantes;

Benefício Variável Familiar Nutriz: R$ 50 nas famílias com bebês de zero a seis meses; o benefício é pago para ampliar a capacidade de alimentação da mãe que amamenta.