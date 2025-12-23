Pavê simples: receita clássica que não pode faltar na ceia de Natal
Quando o assunto é sobremesa natalina, esse clássico sempre tem lugar garantido na mesa
Receita de Natal é sinônimo de memória afetiva, e poucas sobremesas representam isso tão bem quanto o pavê simples.
Presente em muitas mesas brasileiras, ele combina praticidade, sabor e aquele toque caseiro que faz toda a diferença na ceia.
Além disso, é uma receita fácil, econômica e que pode ser preparada com antecedência, algo essencial em datas cheias de pratos.
Por isso, quando o assunto é receita de Natal, o pavê simples continua sendo uma escolha certeira.
Ele agrada crianças, adultos e idosos, além de permitir variações sem perder a essência do doce clássico.
Ingredientes
Para preparar um pavê simples e tradicional, você vai precisar de:
-
1 lata de leite condensado
-
2 caixas de creme de leite
-
2 xícaras de leite
-
2 colheres de sopa de amido de milho
-
1 colher de chá de essência de baunilha
-
1 pacote de biscoito maisena
-
Chocolate granulado ou raspas de chocolate para finalizar
Esses ingredientes são fáceis de encontrar e fazem parte de muitas receitas de Natal brasileiras.
Como preparar o creme
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e o amido de milho ainda frio.
Misture bem até dissolver completamente o amido. Em seguida, leve ao fogo médio, mexendo sempre.
Quando o creme começar a engrossar, desligue o fogo e acrescente uma caixa de creme de leite e a essência de baunilha.
Misture até ficar homogêneo. Reserve e deixe esfriar levemente antes da montagem.
Montagem do pavê simples
Agora começa a parte mais fácil da receita de Natal. Em um refratário, faça uma camada de creme no fundo.
Logo depois, molhe rapidamente os biscoitos no leite e disponha sobre o creme.
Repita as camadas, alternando creme e biscoito, até finalizar os ingredientes.
A última camada deve ser sempre de creme.
Para finalizar, espalhe a outra caixa de creme de leite por cima e decore com chocolate granulado ou raspas.
Tempo de geladeira
Leve o pavê simples à geladeira por, no mínimo, 4 horas. Esse tempo é importante para que os biscoitos fiquem macios e o doce ganhe a textura ideal.
Se puder, prepare de um dia para o outro.
Assim, o sabor fica ainda melhor, o que faz toda a diferença em uma boa receita de Natal.
Dicas rápidas para variar
-
Acrescente uma camada de chocolate meio amargo derretido para um toque especial.
-
Substitua o leite por café para uma versão diferente.
-
Use frutas picadas, como morango ou banana, entre as camadas.
Um clássico que nunca sai de moda
O pavê simples prova que uma boa receita de Natal não precisa ser complicada.
Com poucos ingredientes e preparo rápido, ele entrega sabor, tradição e aquele clima acolhedor que a ceia pede.
No fim das contas, quando o assunto é sobremesa natalina, esse clássico sempre tem lugar garantido na mesa.
