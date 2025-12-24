Frutos o ano inteiro: técnica usada por jardineiros ajuda a podar limoeiro e laranjeira e manter a árvore sempre produtiva

Método correto de poda estimula novas brotações, melhora a entrada de luz e favorece a frutificação contínua

Gabriel Yuri Souto - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Ter limoeiro e laranjeira produzindo frutos ao longo do ano não depende apenas de adubação ou rega. Segundo jardineiros experientes, a poda feita da forma correta é um dos principais segredos para manter essas árvores saudáveis e sempre produtivas.

Embora muitas pessoas tenham receio de cortar galhos, a poda bem planejada traz benefícios importantes. Além de renovar a planta, ela direciona a energia para os ramos certos, o que estimula a floração e, consequentemente, a formação dos frutos.

Como funciona a técnica usada por jardineiros

A técnica começa com a remoção dos galhos improdutivos. Jardineiros recomendam cortar ramos secos, doentes ou quebrados, pois eles consomem energia sem gerar frutos. Além disso, galhos que crescem para dentro da copa também devem ser retirados.

Em seguida, é importante abrir a copa da árvore. Ao permitir maior entrada de luz e circulação de ar, a planta reduz o risco de pragas e doenças. Como resultado, a floração tende a ser mais uniforme e frequente.

Outro ponto essencial é evitar cortes excessivos. A poda deve ser moderada e estratégica, já que retirar muitos galhos de uma vez pode estressar a planta e atrasar a frutificação.

Melhor época para podar limoeiro e laranjeira

De modo geral, a poda deve ser feita após a colheita principal, quando a árvore entra em um período de recuperação. No entanto, pequenos ajustes podem ser feitos ao longo do ano, principalmente para retirar galhos secos ou doentes.

Enquanto isso, podas mais leves ajudam a estimular novas brotações. Essas brotações, por sua vez, são responsáveis pela produção de flores e frutos nas próximas semanas ou meses.

Cuidados após a poda

Após o corte, jardineiros orientam aplicar pasta cicatrizante ou calda bordalesa nos galhos mais grossos. Isso evita a entrada de fungos e acelera a recuperação da planta.

Além disso, manter a adubação equilibrada e a rega regular faz toda a diferença. Dessa forma, a árvore consegue responder rapidamente à poda e produzir com mais frequência.

Assim, ao aplicar a técnica correta, limoeiros e laranjeiras passam a produzir de forma mais constante. Com poucos cuidados e cortes bem feitos, é possível colher frutos saudáveis durante praticamente todo o ano.

