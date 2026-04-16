Não é todo dia, nem uma vez por ano: a frequência ideal para reiniciar o celular e evitar travamentos

Um gesto simples pode resolver travamentos, economizar bateria e até proteger seus dados — e quase ninguém faz isso com a frequência ideal

Daniella Bruno - 16 de abril de 2026

(Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

No ritmo acelerado da vida digital, os smartphones se tornaram extensões indispensáveis da rotina. Eles concentram tarefas, comunicação, trabalho e entretenimento, funcionando praticamente sem pausas ao longo do dia.

No entanto, essa utilização contínua pode gerar acúmulos invisíveis que afetam o desempenho do aparelho ao longo do tempo.

Embora muitos usuários só pensem em desligar o celular quando algo dá errado, especialistas apontam que o hábito de reiniciar o dispositivo regularmente faz toda a diferença.

Reiniciar o celular pelo menos uma vez por semana melhora o funcionamento geral, previne falhas e contribui diretamente para a segurança do sistema — tanto em aparelhos Android quanto em iPhones.

Por que reiniciar o celular regularmente faz diferença

Antes de tudo, é importante entender que o celular não “descansa” sozinho. Mesmo quando você fecha aplicativos, muitos processos continuam ativos em segundo plano. Por isso, ao reiniciar o aparelho, você força o encerramento completo dessas atividades.

Além disso, esse processo limpa a memória RAM, eliminando arquivos temporários e pequenos erros acumulados. Como resultado, o sistema volta a operar com mais leveza e rapidez. Consequentemente, tarefas simples — como abrir aplicativos ou digitar — se tornam mais fluidas.

Outro ponto essencial envolve a bateria. Quando processos desnecessários continuam rodando, o consumo de energia aumenta sem que o usuário perceba. Portanto, ao reiniciar o celular, você reduz esse gasto invisível e melhora a autonomia do dispositivo.

Ao mesmo tempo, reiniciar o aparelho também ajuda a corrigir falhas pontuais. Problemas como travamentos, lentidão ou falhas de conexão costumam desaparecer após um simples desligar e ligar. Em outras palavras, você resolve pequenas instabilidades sem precisar de soluções mais complexas.

No caso dos aparelhos da Samsung, essa prática ganha ainda mais destaque. A própria fabricante recomenda que o usuário transforme o reinício em um hábito frequente — em alguns casos, até diário.

Além disso, a marca oferece a opção de reinício automático nas configurações, permitindo que o celular se otimize sozinho durante a madrugada. Dessa forma, o usuário garante desempenho constante sem precisar se preocupar.

Por outro lado, os iPhones da Apple também se beneficiam desse hábito, mesmo com a fama de estabilidade do sistema iOS. Embora o sistema seja eficiente na gestão de memória, ele não está imune a pequenos vazamentos causados por aplicativos. Assim, ao reiniciar o aparelho, você encerra esses processos ocultos e mantém o desempenho consistente ao longo dos dias.

Segurança, desempenho e sinais de alerta

Além do desempenho, a segurança também entra em jogo. Reiniciar o celular interrompe processos maliciosos que dependem da memória ativa para funcionar. Assim, ataques que não conseguem se tornar permanentes são automaticamente encerrados.

Nesse sentido, o hábito semanal funciona como uma camada extra de proteção. Ainda que não substitua antivírus ou atualizações, ele dificulta a permanência de ameaças no sistema.

Ao mesmo tempo, tanto em dispositivos Android quanto no iPhone, o reinício também recalibra conexões importantes. Isso inclui Wi-Fi, dados móveis, Bluetooth e até sensores internos. Como resultado, falhas de conexão e imprecisões — como GPS instável — tendem a desaparecer após o processo.

Por outro lado, alguns sinais indicam que você não deve esperar o período recomendado. Se o celular começa a aquecer sem motivo, perde bateria rapidamente ou apresenta falhas constantes, o ideal é agir imediatamente. Da mesma forma, atrasos no teclado, notificações que não chegam e problemas de conexão são alertas claros.

Outro detalhe importante é o tempo de desligamento. Sempre que possível, deixe o aparelho desligado por alguns minutos antes de ligá-lo novamente. Isso garante uma limpeza mais completa dos componentes e melhora o resultado do reinício — algo especialmente recomendado para usuários de iPhone.

Um hábito simples que transforma o desempenho

Adotar o hábito de reiniciar o celular regularmente não exige esforço, mas entrega benefícios imediatos. Ao longo do tempo, essa prática mantém o aparelho mais rápido, estável e seguro, evitando problemas que poderiam se acumular silenciosamente.

Portanto, mais do que uma solução emergencial, reiniciar o celular deve fazer parte da rotina. Seja em dispositivos da Samsung ou em iPhones da Apple, essa ação simples garante uma experiência mais fluida, segura e eficiente no dia a dia digital.

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