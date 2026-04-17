Misturar café com bicarbonato: para que serve e por que é recomendado para remover odores de casa

Um truque simples, barato e sustentável pode eliminar odores desagradáveis da sua casa de forma muito mais eficaz do que produtos industrializados

Daniella Bruno - 17 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

Manter a casa limpa e com cheiro agradável vai além da estética. Também envolve conforto, bem-estar e até saúde. No entanto, odores persistentes, como os de alimentos, umidade ou lixo, nem sempre saem com produtos comuns.

Nesse cenário, soluções naturais ganham espaço por serem acessíveis e sustentáveis. Uma delas tem chamado atenção pela eficiência: a mistura de café com bicarbonato, capaz de neutralizar odores diretamente na fonte.

Por que a mistura funciona

Essa combinação não mascara o cheiro. Ela elimina as moléculas responsáveis pelo odor. O bicarbonato de sódio reage com substâncias presentes no ar e equilibra o pH, neutralizando odores de forma contínua.

Ao mesmo tempo, a borra de café atua como um filtro natural. Por ser porosa, ela absorve partículas e gases, principalmente os responsáveis por cheiros fortes. Com isso, o ambiente fica mais neutro e agradável.

Além disso, a mistura age de forma constante. Diferente de sprays, que têm efeito rápido, mas passageiro, ela mantém o ambiente equilibrado ao longo do dia.

Onde usar e como preparar

A mistura pode ser usada em diversos ambientes. Na geladeira, ajuda a eliminar odores de alimentos. Em armários e sapateiras, reduz cheiro de mofo. Já nas lixeiras, impede que o mau cheiro se espalhe.

Você também pode usar nas mãos após cozinhar, já que ajuda a remover odores fortes e ainda promove leve esfoliação.

Para preparar, seque bem a borra de café e misture com bicarbonato em partes iguais. Depois, coloque em recipientes abertos ou saquinhos de tecido.

Troque a mistura a cada 15 a 30 dias para manter a eficácia. Além disso, evite contato com superfícies claras, pois o café pode manchar.

Solução simples e eficiente

Adotar essa mistura na rotina é uma forma prática e econômica de manter o ambiente agradável. Com poucos ingredientes, você elimina odores e reduz o uso de produtos químicos.

Ou seja, uma solução simples que faz diferença no dia a dia.

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