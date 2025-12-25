Igreja abre processo seletivo para contratar pastor em Caldas Novas; confira os requisitos
Anúncio de vaga para atuar com jovens viralizou ao adotar critérios semelhantes aos do mercado de trabalho
Uma igreja de Caldas Novas virou assunto nas redes sociais após divulgar a abertura de uma vaga formal para pastor, com direito a descrição de funções e processo seletivo estruturado.
A oportunidade foi anunciada pela Igreja Batista Vida Nova e tem como foco a atuação junto a crianças, pré-adolescentes e adolescentes, abrangendo o público de até 17 anos.
O formato adotado para a seleção chamou atenção por fugir do modelo tradicional associado ao ministério pastoral, ao apresentar requisitos claros e divulgação pública da vaga.
De acordo com as informações divulgadas, o profissional escolhido será responsável por atividades como ensino bíblico, acompanhamento espiritual, discipulado e orientação de voluntários, além de manter diálogo constante com as famílias.
O pastor contratado passará a integrar a equipe ministerial da instituição e atuará diretamente nas ações voltadas ao público jovem e infantil.
A publicação teve grande repercussão nas redes sociais, com milhares de interações e comentários que dividiram opiniões.
Enquanto parte dos internautas elogiou a iniciativa por considerá-la organizada e transparente, outros criticaram o modelo e questionaram a formalização do processo.
A Igreja Batista Vida Nova é liderada pelo pastor Filipe Niel e tem investido em projetos voltados à formação espiritual das novas gerações.
