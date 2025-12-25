Igreja abre processo seletivo para contratar pastor em Caldas Novas; confira os requisitos

Anúncio de vaga para atuar com jovens viralizou ao adotar critérios semelhantes aos do mercado de trabalho

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

A Igreja Batista Vida Nova, em Caldas Novas (GO). (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma igreja de Caldas Novas virou assunto nas redes sociais após divulgar a abertura de uma vaga formal para pastor, com direito a descrição de funções e processo seletivo estruturado.

A oportunidade foi anunciada pela Igreja Batista Vida Nova e tem como foco a atuação junto a crianças, pré-adolescentes e adolescentes, abrangendo o público de até 17 anos.

O formato adotado para a seleção chamou atenção por fugir do modelo tradicional associado ao ministério pastoral, ao apresentar requisitos claros e divulgação pública da vaga.

De acordo com as informações divulgadas, o profissional escolhido será responsável por atividades como ensino bíblico, acompanhamento espiritual, discipulado e orientação de voluntários, além de manter diálogo constante com as famílias.

O pastor contratado passará a integrar a equipe ministerial da instituição e atuará diretamente nas ações voltadas ao público jovem e infantil.

A publicação teve grande repercussão nas redes sociais, com milhares de interações e comentários que dividiram opiniões.

Enquanto parte dos internautas elogiou a iniciativa por considerá-la organizada e transparente, outros criticaram o modelo e questionaram a formalização do processo.

A Igreja Batista Vida Nova é liderada pelo pastor Filipe Niel e tem investido em projetos voltados à formação espiritual das novas gerações.

