Cidade brasileira supera Portugal e entra para o Livro dos Recordes com o maior Papai Noel do mundo

Maior Papai Noel iluminado do mundo foi inaugurado em Londrina e agora figura oficialmente no Guinness World Records

Isabella Valverde - 26 de dezembro de 2025

Uma cidade brasileira entrou para o Livro dos Recordes ao superar Portugal com uma atração natalina gigante. Londrina, no norte do Paraná, passou a abrigar o maior Papai Noel iluminado do mundo, reconhecimento oficial do Guinness World Records.

A estrutura tem 27 metros de altura, é instalada sobre uma plataforma flutuante no Lago Igapó II e ultrapassou o recorde anterior, que pertencia à cidade portuguesa de Águeda, com um Papai Noel de cerca de 21 metros.

O monumento pesa aproximadamente 15 toneladas e utiliza cerca de 450 mil lâmpadas de LED, formando uma das maiores decorações natalinas já montadas no país.

A confirmação do recorde ocorreu após medição técnica feita por representantes oficiais do Guinness, que estiveram na cidade para validar o título.

A atração faz parte da programação do LondriNatal, evento que reúne decoração temática, apresentações culturais e iluminação especial.

A expectativa da prefeitura é de que o Papai Noel gigante impulsione o turismo, atraindo visitantes de várias regiões durante o período de fim de ano.

De acordo com a organização, o investimento na estrutura gira em torno de R$ 1,8 milhão, valor que inclui montagem, iluminação e manutenção. A visitação é gratuita, e o local se tornou um dos pontos mais fotografados da cidade.

Além do impacto turístico, a conquista colocou Londrina em evidência internacional, reforçando o uso de eventos temáticos como estratégia de desenvolvimento cultural e econômico.

Com o recorde homologado, o Brasil passa a liderar mais uma categoria no Guinness, superando países tradicionais em decoração natalina e mostrando que grandes atrações também podem surgir fora dos grandes centros turísticos do mundo.

