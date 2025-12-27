Chuveiro parou de funcionar? Técnicos ensinam como recuperar a resistência sem gastar com outra

Mau contato e oxidação são causas comuns e podem impedir o aquecimento da água, mesmo quando a resistência não está queimada

Isabella Valverde - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Rudson Dantas)

Quando o chuveiro elétrico para de esquentar, muita gente troca a resistência imediatamente. No entanto, técnicos alertam que nem sempre ela está queimada.

Em vários modelos, especialmente os mais usados, o problema pode estar apenas na oxidação dos contatos, o que impede a passagem correta da energia elétrica.

A resistência fica constantemente exposta à umidade e aos minerais presentes na água. Com o tempo, isso pode provocar acúmulo de sujeira, calcário ou oxidação nos terminais metálicos, gerando mau contato. O resultado é um chuveiro que liga, mas não aquece, ou que funciona de forma intermitente.

Antes de comprar uma nova peça, técnicos recomendam uma verificação simples. O primeiro passo é desligar o disjuntor do chuveiro. Em seguida, é preciso abrir o espalhador e acessar a resistência com cuidado.

Ao retirar a peça, vale observar se há pontos esverdeados, escurecidos ou esbranquiçados nos contatos. Esses sinais indicam oxidação.

Nesses casos, a limpeza pode resolver. Profissionais orientam usar lixa fina, palha de aço ou pano seco, removendo apenas a sujeira superficial até o metal voltar a ficar limpo.

Após a limpeza, a resistência deve ser recolocada corretamente no encaixe original. Antes de religar a energia, é importante deixar a água correr por alguns segundos, evitando que a resistência funcione a seco, o que poderia queimá-la de vez.

Segundo técnicos, essa simples manutenção resolve muitos casos e evita um gasto desnecessário. A troca da resistência só é realmente indicada quando ela apresenta rompimento visível, cheiro de queimado ou quando o chuveiro não aquece mesmo após a limpeza.

Ainda assim, a orientação é ter cuidado. Chuveiro elétrico envolve risco, e quem não se sente seguro deve procurar um profissional. Em situações simples, porém, identificar a oxidação pode economizar dinheiro e prolongar a vida útil do aparelho.

