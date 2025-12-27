Márcio Corrêa atende pedido de Andreia Rezende e anuncia nova creche no Jardim Alexandrina

Anúncio feito durante o Aniversário Solidário da presidente da Câmara

Da Redação - 27 de dezembro de 2025

Anúncio de Márcio Corrêa foi feito durante Aniversário Solidário organizado por Andreia Rezende. (Foto: Reprodução)

O Aniversário Solidário da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), resultou em um anúncio concreto para a cidade.

Atendendo a um pedido pessoal da parlamentar, o prefeito Márcio Corrêa (PL) confirmou a instalação de uma nova creche no Jardim Alexandrina, com início das atividades previsto para fevereiro de 2026.

De acordo com o prefeito, a solicitação foi apresentada por Andreia ainda no início do planejamento administrativo para o próximo ano, com foco direto na ampliação de vagas.

Segundo Márcio Corrêa, o pedido não envolveu interesses pessoais, mas a necessidade de atender mães que trabalham e enfrentam dificuldades para conseguir vagas na rede municipal.

Andreia Rezende, que representa a região, destacou que a nova unidade atende uma demanda antiga do Jardim Alexandrina, onde vivem muitas famílias jovens e trabalhadoras.

Para a presidente da Câmara, a creche fortalece a política de educação infantil e contribui diretamente para a redução da fila de espera por vagas no município.

A vereadora também afirmou que o anúncio traduz o propósito do Aniversário Solidário e do seu mandato, voltado a transformar demandas sociais em ações efetivas.

“Iniciativas como essa dão sentido à vida pública, ao gerar impacto direto na rotina das famílias, das mães e das crianças anapolinas”.

