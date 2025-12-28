Donas de casa especialistas ensinam o truque para deixar o piso limpo, sem manchas e brilhando como novo

Receita simples usa poucos ingredientes, evita marcas e devolve o brilho sem esforço excessivo

Gabriel Yuri Souto - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Manter o piso limpo e brilhando é um dos maiores desafios da rotina doméstica. Muitas vezes, mesmo após a limpeza, ficam manchas, marcas de pano ou aquele aspecto opaco que incomoda. Por isso, donas de casa experientes passaram a compartilhar um truque simples que faz toda a diferença.

O primeiro ponto está na preparação. Antes de qualquer produto, é essencial varrer ou aspirar bem o piso, retirando poeira e resíduos sólidos. Sem isso, a sujeira acaba sendo espalhada, o que favorece o surgimento de manchas.

O segredo usado por muitas donas de casa está na mistura correta, que limpa sem agredir o piso. A receita mais comum leva água morna, um pouco de detergente neutro e vinagre de álcool. Essa combinação remove gordura, elimina manchas e ajuda a devolver o brilho.

A proporção recomendada é simples: um balde com água morna, uma colher de detergente neutro e um copo pequeno de vinagre. O vinagre ajuda a dissolver resíduos e evita marcas, enquanto o detergente limpa sem deixar o piso escorregadio.

Outro detalhe importante é o pano. O ideal é usar um pano de microfibra bem torcido. Pano encharcado deixa o piso úmido demais e facilita o aparecimento de manchas após a secagem.

O movimento também conta. Donas de casa recomendam passar o pano sempre no mesmo sentido, evitando idas e vindas desordenadas. Isso garante uma limpeza mais uniforme e um acabamento melhor.

Para pisos frios, como cerâmica e porcelanato, o truque funciona muito bem. Já em pisos de madeira ou laminados, o cuidado deve ser redobrado, usando menos água e evitando excesso de vinagre.

Por fim, deixar o ambiente bem ventilado acelera a secagem e realça o brilho natural do piso. Assim, com poucos ingredientes e atenção aos detalhes, é possível deixar o chão limpo, sem manchas e com aparência de novo, sem gastar com produtos caros.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!