Compromisso com Goiás e Anápolis

Que 2026 traga alegria, esperança e disposição para seguir transformando sonhos em realidade

Antônio Gomide - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

2025 foi um ano de muito trabalho, estando presente em todo o estado de Goiás, ouvindo, indo aos lugares, enfrentando problemas e buscando soluções. Um ano de contato direto com as pessoas e com a realidade de cada região.

Ao longo do ano, percorremos todas as regiões de Goiás e realizamos grandes encontros do mandato, reunindo prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, educadores, diretórios municipais e representantes da sociedade civil. Esses encontros reforçaram nosso mandato nos municípios e ajudaram a buscar soluções para cada região.

Em 2025, colocamos em prática o Projeto Sementes do Cerrado, em parceria com a PUC Goiás. Uma iniciativa voltada à educação ambiental, envolvendo escolas públicas e particulares. Mais de 800 alunos participaram das atividades, aprendendo sobre o Cerrado, sustentabilidade e responsabilidade ambiental com o futuro.

O trabalho em defesa do meio ambiente continuou sendo uma marca do nosso mandato. Mais uma vez, fomos o mandato que mais contribuiu para o fortalecimento da legislação ambiental em Goiás, com leis apresentadas e sancionadas que ajudam a proteger o Cerrado, as nascentes e os recursos naturais do nosso estado.

A defesa da UEG esteve presente durante todo o ano. Visitamos campi em todas as regiões do estado, ouvimos professores, técnicos e estudantes. Avançamos na garantia do Plano de Cargos e Remuneração para os docentes da UEG e seguimos atuando para que o mesmo direito seja assegurado aos técnicos administrativos.

Na área da saúde, o mandato atuou no fortalecimento do Sistema Único de Saúde e de instituições essenciais. Destaco o apoio às Santas Casas de Misericórdia, à Associação de Combate ao Câncer, ao Hospital Araújo Jorge e os requerimentos apresentados para melhorar o atendimento da rede estadual.

Seguimos acompanhando de perto a situação de hospitais como o Hospital de Urgências de Anápolis, cobrando mais estrutura e melhor atendimento à população.

Nosso trabalho é resultado de diálogo e responsabilidade.

Estamos felizes e gratos pelo caminho construído juntos ao longo deste ano. Nosso compromisso com o estado de Goiás se renova e se fortalece com o apoio de cada pessoa que acredita em sua cidade melhor.

Que 2026 traga alegria, esperança e disposição para seguir transformando sonhos em realidade. Conto com você, ao nosso lado, para seguirmos firmes no compromisso com Goiás e com nossa cidade de Anápolis. Muito obrigado pela confiança!