O jeito mais fácil de limpar o box e acabar com o rastro de calcário

Manchas brancas no vidro e aparência de box embaçado têm solução simples e com poucos ingredientes

Isabella Valverde - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/A Dica do Dia com Flávia)

Se o seu box vive com aparência “embaçada”, cheio de marcas brancas e com aquele aspecto de sujeira mesmo depois de lavado, a culpa quase sempre é do calcário.

Ele aparece principalmente por causa do acúmulo de minerais da água, como cálcio e magnésio, que secam no vidro e deixam um rastro difícil de remover.

A boa notícia é que existe um jeito fácil e barato de resolver isso — e sem precisar gastar com produtos caros.

A seguir, veja como limpar o box e acabar com o rastro de calcário, com um passo a passo simples e dicas para evitar que as manchas voltem.

Por que o box fica manchado de calcário?

O calcário se forma quando a água evapora e deixa para trás os minerais. Com o tempo, eles grudam no vidro, no alumínio e até na cerâmica, criando manchas brancas e opacas, aspecto “engordurado” no vidro, acúmulo nas bordas e trilhos e dificuldade para o box ficar transparente.

Ou seja: você limpa, mas a sensação é de que nunca fica realmente limpo.

O jeito mais fácil de limpar o box e tirar o calcário

A solução mais simples é usar um ingrediente ácido, porque ele dissolve os minerais. E um dos mais eficientes é o vinagre branco.

Você vai precisar:

– Vinagre branco (de álcool)

– Detergente neutro

– Borrifador

– Esponja macia ou pano de microfibra

– Rodo (opcional, mas ajuda muito)

Passo a passo (funciona rápido)

1) Faça a mistura no borrifador

Coloque:

– 1 parte de vinagre branco

– 1 parte de água morna

– Algumas gotas de detergente

O vinagre dissolve o calcário e o detergente ajuda a quebrar a gordura e resíduos de sabonete.

2) Borrife no box e deixe agir

Aplique a mistura em toda a superfície do box, principalmente nas áreas com manchas brancas.

Tempo ideal: 10 a 15 minutos.

Se estiver muito manchado, deixe por até 20 minutos.

3) Esfregue com delicadeza

Use esponja macia ou pano de microfibra.

Evite o lado áspero da esponja, pois pode riscar o vidro e o alumínio.

4) Enxágue e finalize

Enxágue bem com água e seque com pano limpo.

Para um acabamento impecável, use um rodo e finalize com microfibra — isso evita novas marcas.

E se o calcário estiver muito impregnado?

Quando a mancha já está ali há muito tempo, pode ser necessário reforçar.

Opção 1: vinagre puro

– Aplique vinagre puro direto no vidro

– Deixe agir 15 minutos

– Esfregue e enxágue

Opção 2: pasta caseira potente

Misture:

2 colheres de bicarbonato

vinagre aos poucos (até virar uma pasta)

Passe na área manchada, espere 5 minutos e limpe.

Use com suavidade para não riscar o vidro.

Como evitar que o calcário volte (truque simples)

O segredo não é só limpar — é impedir o acúmulo.

Faça isso sempre após o banho:

– Passe o rodo no box

– Seque as bordas e trilhos

– Evite deixar água secar no vidro

Isso reduz muito o surgimento de manchas.

Com que frequência limpar o box?

Depende da água e da rotina, mas no geral:

– 1 vez por semana: limpeza completa com a mistura

– Todos os dias: rodo e secagem rápida

– A cada 15 dias: reforço para prevenir manchas impregnadas

Atenção: o que não usar no box

Alguns produtos podem piorar a situação ou danificar o material:

– Água sanitária no alumínio (mancha e corrói)

– Esponja de aço (risca e deixa marcas permanentes)

– Produtos muito abrasivos no vidro (tiram brilho)

O ideal é manter o box limpo com métodos suaves e constantes.

