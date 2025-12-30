Carne de panela que desmancha: receita perfeita para agradar os convidados na virada do ano

Com molho encorpado, tempero marcante e preparo simples, essa carne fica macia, perfumada e rende bem

Ruan Monyel - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quando o assunto é ceia, muita gente aposta em aves e pratos tradicionais, mas uma boa receita de carne pode ser o destaque da mesa — principalmente se for fácil de fazer, render bastante e ficar com aquele molho que todo mundo quer repetir.

A seguir, você confere uma receita de carne de panela na pressão que desmancha, saborosa, aromática e ideal para servir com arroz, farofa, batatas ou até um purê bem cremoso.

Ingredientes

– 1,5 kg de acém, paleta ou músculo em cubos grandes;

– 3 colheres (sopa) de óleo ou azeite;

– 2 cebolas grandes fatiadas;

– 5 dentes de alho picados;

– 2 tomates maduros picados (ou 1 lata de tomate pelado);

– 1 colher (sopa) de extrato de tomate;

– 1/2 xícara de vinho tinto seco (opcional, mas dá muito sabor);

– 2 folhas de louro;

– 1 colher (chá) de páprica defumada (ou doce);

– 1 colher (chá) de cominho (opcional);

– Sal e pimenta-do-reino a gosto;

– Cheiro-verde a gosto para finalizar;

– 1 litro de água quente (aproximadamente);

– 3 batatas grandes em pedaços (opcional);

– 2 cenouras em rodelas (opcional).

Como preparar

Comece temperando a carne com sal e pimenta-do-reino. Aqueça o óleo na panela de pressão e sele os cubos aos poucos, sem amontoar, até dourarem bem. Esse passo é o segredo para a carne ficar mais saborosa e o molho mais escuro e encorpado.

Retire a carne, coloque a cebola na mesma panela e refogue até começar a caramelizar. Em seguida, entre com o alho, o tomate picado e o extrato de tomate, mexendo até formar um refogado bem perfumado.

Volte a carne para a panela, adicione o vinho (se for usar) e espere o álcool evaporar por cerca de 2 minutos. Coloque as folhas de louro, a páprica e o cominho.

Cubra com água quente até chegar perto do nível da carne, sem ultrapassar a marca de segurança da panela. Tampe, pegue pressão e conte cerca de 35 a 45 minutos, dependendo do corte e do tamanho dos pedaços.

Depois, desligue o fogo e espere a pressão sair naturalmente. Abra com cuidado e, se quiser, adicione batatas e cenouras.

Volte ao fogo sem tampa para cozinhar os legumes até ficarem macios e o caldo reduzir, formando um molho bem grosso.

Se preferir ainda mais cremoso, amasse alguns pedaços de batata no próprio molho. Ajuste sal e pimenta e finalize com cheiro-verde.

Como servir na ceia

Essa carne combina com arroz branco soltinho, farofa crocante e salada. Também fica ótima com purê de batata, polenta cremosa ou legumes assados.

Para dar um toque especial, sirva em uma travessa bem bonita e finalize com cheiro-verde fresco e um fio de azeite.

Dica para não errar

Se a ideia é agradar todo mundo, aposte em pedaços maiores, respeite o tempo de pressão e não pule a etapa de dourar a carne. Isso garante maciez e um molho muito mais gostoso — daquele tipo que some primeiro na mesa.