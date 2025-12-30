Donas de casa estão colocando sal na água de passar pano no chão — e o motivo surpreende

Truque simples e barato promete reduzir gordura, eliminar odores e até ajudar a espantar insetos durante a limpeza, virando febre nas redes sociais

Ruan Monyel - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Portal 6)

Nos últimos meses, um truque de limpeza tem chamado atenção nas redes sociais e também nas rotinas de quem cuida da casa: colocar sal na água usada para passar pano no chão. A prática, compartilhada principalmente por donas de casa e perfis de dicas domésticas, ganhou fama por ser fácil, barata e por prometer resultados visíveis em poucos minutos, como mais brilho, menos cheiro ruim e um ambiente com sensação de limpeza reforçada.

Mas afinal, para que serve esse “sal na água” e por que tanta gente diz que o chão fica melhor depois? A resposta envolve o efeito do sal como agente de limpeza, sua ação sobre gorduras e até a forma como ele pode potencializar a higiene do ambiente quando usado corretamente.

O sal é conhecido por ter propriedades que ajudam na limpeza, principalmente por ser um elemento que pode contribuir para soltar sujeira e facilitar a remoção de resíduos. Em pisos que acumulam gordura ou poeira grudada — como cozinha, área de serviço e corredores de grande circulação — o sal pode agir como um reforço, ajudando a “quebrar” a sensação de encardido que às vezes fica mesmo após a limpeza tradicional. Na prática, ele não substitui um produto desinfetante, mas pode complementar a mistura e melhorar o resultado do pano.

Outro motivo que faz muita gente aderir ao truque é a promessa de redução de odores. Como o sal pode ajudar a neutralizar alguns cheiros e diminuir a sensação de abafado, o ambiente costuma ficar com uma impressão de “casa fresca” depois que o chão seca. Por isso, o método tem sido usado especialmente em casas com pets, cozinhas e locais onde o piso acumula cheiro de comida.

Há ainda quem use o sal por uma crença bastante popular: a ideia de que ele ajuda a “puxar energias negativas” e “limpar o ambiente”. Essa versão é mais ligada a tradições culturais e espirituais, mas também explica por que o truque se tornou tão comentado. Muitas pessoas relatam que, além do aspecto visual do piso, sentem o ambiente “mais leve” depois da limpeza com sal — embora isso esteja no campo da percepção pessoal.

Além de tudo isso, alguns defensores do truque afirmam que o sal pode ajudar a espantar insetos, já que o ambiente fica menos atrativo para formigas e outros pequenos invasores quando o piso está limpo e sem resíduos orgânicos. O sal em si não é um inseticida, mas a limpeza reforçada e a remoção de restos de alimento podem reduzir a presença desses bichos no dia a dia.

Como fazer do jeito certo

Quem testa o método costuma usar uma mistura simples: um balde com água morna, uma colher ou duas de sal e, se quiser, um pouco de detergente neutro ou desinfetante. A água morna é importante porque ajuda a dissolver melhor o sal e facilita a limpeza, principalmente em pisos mais engordurados.

O ideal é passar o pano bem torcido e evitar exagerar na quantidade de sal, principalmente em pisos delicados, como madeira e laminados, que podem sofrer com umidade e acúmulo de resíduos. Em porcelanato e cerâmica, o truque costuma ser mais comum e com menos risco.

O truque realmente funciona?

Em muitos casos, sim — mas com limites. O sal pode ajudar na limpeza leve, melhorar a sensação de higiene e até contribuir para remover odores. Porém, ele não substitui a desinfecção adequada, especialmente em ambientes como banheiro e cozinha, onde é importante usar produtos específicos para eliminar germes e bactérias.

Por isso, a recomendação é usar o sal como um reforço ocasional, e não como única forma de limpeza. Quando bem aplicado, o truque pode ser um aliado para deixar o chão com aparência mais limpa, sem gastar quase nada e com um resultado que muita gente considera “melhor do que o comum”.

No fim das contas, talvez seja por isso que tantas donas de casa estão aderindo: é simples, barato e dá a sensação de casa bem cuidada — e, para muita gente, isso já vale o teste.

