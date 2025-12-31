A cidade brasileira conhecida pelo maior Réveillon do mundo que encanta turistas de todos os continentes

Virada em Copacabana reunirá milhões de pessoas e terá shows gratuitos de grandes nomes da música brasileira

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quando o ano chega ao fim, uma cidade brasileira volta a concentrar os olhares do mundo. Turistas de vários países desembarcam em busca de uma virada marcada por tradição, música e um espetáculo de grandes proporções.

Esse cenário acontece no Rio de Janeiro, onde a Praia de Copacabana sedia o maior Réveillon do mundo em número de público. A expectativa é de que mais de 2 milhões de pessoas ocupem a orla para acompanhar a chegada do novo ano.

Além da tradicional queima de fogos, a programação conta novamente com shows gratuitos distribuídos em palcos ao longo da praia. O modelo, adotado pela Prefeitura do Rio, garante acesso amplo à festa e fortalece o caráter popular do evento.

Entre os artistas confirmados estão nomes consagrados da música brasileira, como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Alcione, Belo, João Gomes e Iza. O DJ Alok também integra a programação e deve comandar um dos momentos mais aguardados da madrugada.

As apresentações começam antes da meia-noite e seguem após a virada, mantendo música ao vivo durante toda a noite. A proposta é oferecer diversidade musical e atender públicos de diferentes faixas etárias.

Outro destaque é o espetáculo de fogos de artifício, lançado de balsas posicionadas no mar. A queima dura cerca de 12 minutos e ilumina o céu de Copacabana com efeitos sincronizados.

Além da música e dos fogos, o Réveillon carioca preserva tradições que atraem visitantes estrangeiros. Vestir branco e realizar rituais à beira-mar fazem parte da cultura local.

Com hotéis lotados, transporte público reforçado e programação gratuita, o evento movimenta o turismo e consolida o Rio como um dos principais destinos de fim de ano do planeta.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!