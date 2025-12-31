Grávida chama atenção na web por bancar esposo troféu e dar recado para quem a critica: “não me incomodo”

Gabriella Pinheiro - 31 de dezembro de 2025

Imagem mostra casal que revelou rotina nas redes sociais. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Grávida de seis meses, a influenciadora Aline Braga (@oliveira_bragaaline) chamou a atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo em tom de brincadeira no qual simula uma falsa rotina ao lado do marido, descrito por ela como um “esposo troféu”.

A gravação já soma mais de 213 mil visualizações e cerca de 10 mil curtidas, além de ter gerado uma série de comentários entre os internautas.

Logo no início do vídeo, Aline afirma, de forma irônica, que o marido não faz nenhuma tarefa doméstica e que, mesmo grávida, segue trabalhando. Ao chegar em casa — que ficaria nos fundos da residência da mãe —, ela o encontra tomando refrigerante e jogando videogame.

“Como ele é homem e não precisa fazer nada em casa, eu já chego guardando tudo, dobrando tudo e fazendo os meus afazeres domésticos. Dobro todas as roupinhas dele do jeito que ele gosta”, diz ela.

Na sequência, a influenciadora relata que, devido ao horário, o marido costuma estar com fome e, por isso, prepara o jantar, que precisa estar pronto até as 19h.

Após a refeição — que chega a ser colocada por ela na boca do companheiro —, Aline afirma que ainda separa a roupa do marido e o acompanha até o banheiro, ajudando-o a tomar banho.

Ao final da gravação, no entanto, a influenciadora esclarece que todo o conteúdo se trata de uma brincadeira e que o vídeo não reflete a rotina real do casal.

Mesmo assim, a encenação repercutiu entre seguidores, que se mostraram surpresos e indignados com a suposta postura do marido.

“Que susto vc me deu, misericórdia”, comentou uma internauta.

“Já estava xingando ele”, alegou outra.

No entanto, também houve aqueles que levaram a brincadeira mais na esportiva. “Eu já tava bolado kkk sorte que eu assisti até o final”, escreveu um usuário.

“Que satisfatório ver até o final, deu até um alívio”, disse mais uma seguidora.

Veja o vídeo:

