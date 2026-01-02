Instituto federal está com 60 vagas abertas para especialização gratuita e a distância

Vinculada ao campus Sabará, a especialização tem previsão de início para o primeiro semestre de 2026

Pedro Ribeiro - 02 de janeiro de 2026

Uma chance imperdível para profissionais da educação que buscam qualificação de alto nível sem custos acaba de surgir. O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) anunciou a abertura de 60 vagas para sua nova pós-graduação lato sensu em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura na Educação Básica.

O grande diferencial? O curso é totalmente gratuito — livre de taxas de inscrição, matrícula ou mensalidades — e será ministrado na modalidade a distância (EAD).

O que você precisa saber sobre o curso

Vinculada ao campus Sabará, a especialização tem previsão de início para o primeiro semestre de 2026. Embora o formato seja EAD, o IFMG aposta em um modelo híbrido de aprendizagem: os alunos terão atividades assíncronas e encontros ao vivo obrigatórios, realizados semanalmente às quintas-feiras, no período noturno.

Com uma carga horária total de 360 horas, o curso se divide em:

300 horas de disciplinas obrigatórias.

60 horas dedicadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Prazo de conclusão: Até 24 meses.

Para obter o título de especialista, o estudante poderá escolher entre defender seu trabalho perante uma banca ou publicar um artigo acadêmico em periódicos com classificação mínima Qualis B4.

Quem pode participar?

A seleção é rigorosa e voltada exclusivamente para graduados em Letras (licenciatura ou bacharelado). De acordo com o edital, diplomas de outras áreas não serão aceitos, garantindo um grupo com base acadêmica sólida para os debates propostos.

Distribuição das vagas e Cotas

Das 60 vagas disponíveis, o IFMG mantém seu compromisso com a inclusão:

45 vagas para ampla concorrência.

15 vagas reservadas para ações afirmativas (candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas transgênero ou travesti).

Processo Seletivo e Cronograma

O ingresso não será por prova objetiva, mas sim por meio de duas etapas classificatórias: análise curricular e entrevista on-line via Google Meet. Confira as principais datas para não perder o prazo:

Inscrições: De 15 de dezembro a 11 de janeiro de 2026.

Resultado da análise curricular: 15 de janeiro.

Entrevistas: Entre 19 e 22 de janeiro.

Resultado Final: 2 de fevereiro de 2026.

Matrículas: De 4 a 6 de fevereiro.

Como realizar a inscrição

Todo o processo é feito exclusivamente pela internet. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível no site do IFMG (Edital 1131/2025) e anexar a documentação exigida (RG, diploma de Letras e currículo comprovado) em formato PDF.

