A ilha que muda de país a cada 6 meses, não exige mudança e tem leis diferentes ao longo do ano

Essa ilha, entre França e Espanha, muda de soberania a cada seis meses e se tornou um dos territórios mais curiosos do mundo

Gabriel Dias - 07 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia/Zarateman)

Em meio ao rio Bidasoa, na fronteira entre França e Espanha, existe um território tão incomum que parece saído de um acordo diplomático improvável.

A pequena Ilha dos Faisões carrega um detalhe raro no mundo: ela muda oficialmente de país a cada seis meses.

Apesar da alternância de soberania, ninguém precisa arrumar as malas ou lidar com mudanças bruscas no cotidiano. Isso porque a ilha não possui moradores permanentes e é administrada de forma compartilhada pelas duas nações.

Ainda assim, o território segue regras diferentes ao longo do ano, dependendo de quem está no comando naquele período.

O funcionamento é simples, mas curioso. De fevereiro a julho, a ilha pertence à França. Já de agosto a janeiro, passa a ser administrada pela Espanha.

Esse sistema, conhecido como “condomínio internacional”, é um dos mais antigos ainda em vigor no mundo e reflete um acordo histórico entre os dois países.

Mesmo sem população fixa, a Ilha dos Faisões tem grande importância simbólica. Foi ali que, no século XVII, ocorreram negociações decisivas entre França e Espanha, incluindo acordos que ajudaram a encerrar conflitos e redefinir relações entre as coroas europeias.

Atualmente, o local não é aberto ao público, sendo acessado apenas em ocasiões específicas e para manutenção. Ainda assim, o fascínio em torno da ilha permanece, justamente por sua condição única no planeta.

A existência desse território levanta reflexões sobre fronteiras, soberania e cooperação internacional.

Em um mundo marcado por disputas territoriais, a Ilha dos Faisões se destaca como um exemplo raro de convivência diplomática — onde dois países compartilham o mesmo pedaço de terra sem conflitos.

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