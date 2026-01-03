Conheça a cidade mais inacessível do Brasil onde chegar lá pode levar pelo menos duas semanas

Isolado no interior do Acre, município não tem acesso por estradas e depende de avião ou de uma longa viagem de barco para se conectar ao restante do país

Magno Oliver - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Localizada no extremo Oeste do Acre, em plena Amazônia, Marechal Thaumaturgo é considerada uma das cidades mais inacessíveis do Brasil.

Para quem tenta chegar ao município por via fluvial, a viagem pode durar pelo menos duas semanas, dependendo do nível do rio, das condições climáticas e do tipo de embarcação disponível.

Sem ligação por estradas com outras cidades, Marechal Thaumaturgo só pode ser acessada de duas formas. A mais rápida é por avião de pequeno porte, em voos que partem principalmente de Cruzeiro do Sul.

A alternativa é enfrentar o trajeto pelos rios da região, especialmente o rio Juruá, em uma jornada longa, cansativa e que exige planejamento.

O isolamento geográfico impacta diretamente a rotina da população, que convive com dificuldades no abastecimento de alimentos, medicamentos e combustíveis.

Serviços públicos, obras e atendimentos de saúde mais complexos também enfrentam desafios logísticos, já que tudo precisa chegar por avião ou barco.

Com pouco mais de 17 mil habitantes, o município tem sua economia baseada na agricultura familiar, na pesca e no extrativismo.

A vida segue em ritmo próprio, fortemente conectada à natureza e às tradições amazônicas, em um cenário onde o tempo e as distâncias são vividos de forma diferente do restante do país.

Apesar das limitações, Marechal Thaumaturgo chama atenção pela preservação ambiental, pela cultura local e pela resistência de seus moradores, que aprenderam a viver em uma das regiões mais remotas do território brasileiro.

Chegar até lá pode levar semanas, mas para quem conhece, a cidade representa um retrato fiel dos desafios e da riqueza da Amazônia profunda.

