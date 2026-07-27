Colocar sal na brasa do churrasco: para que serve e por que é recomendado

Truque tradicional pode facilitar o controle do preparo, mas exige moderação para não comprometer o calor nem o resultado da carne

(Foto: Reprodução)

Preparar um bom churrasco envolve muito mais do que escolher uma carne de qualidade e acertar o tempero. O domínio do fogo, a distância entre a grelha e o carvão e o momento certo de virar cada peça fazem diferença no resultado.

Durante o preparo, porém, a gordura que escorre da carne pode provocar fumaça intensa e pequenas labaredas.

Quando isso acontece, o alimento corre o risco de queimar por fora antes de cozinhar corretamente por dentro.

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Para contornar a situação, alguns churrasqueiros recorrem a um ingrediente que normalmente estaria apenas sobre a carne.

Jogar uma pequena quantidade de sal grosso diretamente sobre as brasas é um truque usado para tentar controlar pontos de fogo mais intensos.

Para que serve colocar sal na brasa?

O sal grosso pode ajudar a reduzir pequenas labaredas formadas quando a gordura cai sobre o carvão.

Ao atingir o ponto onde o fogo está mais forte, os cristais cobrem parcialmente as brasas e diminuem momentaneamente o contato com o oxigênio.

Com isso, a chama pode perder intensidade sem que seja necessário jogar água na churrasqueira.

A prática também evita que a labareda alcance diretamente a carne e provoque áreas queimadas ou com sabor amargo.

O efeito, no entanto, costuma ser localizado e temporário.

O sal não apaga toda a churrasqueira nem funciona como um regulador automático da temperatura.

Por que o truque é recomendado?

A recomendação está ligada principalmente à praticidade.

Como o sal grosso já costuma estar disponível durante o churrasco, ele pode ser usado rapidamente quando surge uma pequena chama em determinado ponto.

Além disso, o ingrediente não produz o mesmo choque térmico causado pela água.

Jogar líquido diretamente sobre as brasas pode levantar cinzas, espalhar resíduos sobre a carne e reduzir drasticamente a temperatura da churrasqueira.

O sal também pode ajudar a criar uma área menos quente no braseiro.

Assim, o churrasqueiro consegue deslocar a carne para outro ponto enquanto reorganiza o carvão ou aguarda a diminuição das chamas.

Quantidade exige atenção

O truque deve ser aplicado com moderação. Colocar muito sal pode enfraquecer excessivamente as brasas e dificultar o preparo das carnes.

Os cristais também podem estourar ou se espalhar com o calor.

Caso atinjam os alimentos, algumas partes podem ficar mais salgadas do que o desejado.

Por isso, a orientação é colocar apenas uma pequena quantidade sobre o ponto onde a chama surgiu.

Outra alternativa é mover a carne para uma área sem fogo direto até que a gordura pare de alimentar as labaredas.

Cuidados com o fogo

Antes de iniciar o churrasco, vale distribuir o carvão de forma que uma parte da churrasqueira fique menos quente.

Essa área pode ser usada para descansar as carnes ou afastá-las das chamas repentinas.

Retirar o excesso de gordura das peças e manter a churrasqueira limpa também reduz a formação de fogo alto.

Resíduos acumulados na grelha ou no fundo do equipamento podem alimentar novas labaredas.

Em situações de fogo intenso, o sal não deve ser tratado como substituto de equipamentos de segurança.

O truque é indicado apenas para pequenas chamas que surgem naturalmente durante o preparo.

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