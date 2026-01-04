Colocar uma garrafa de água gelada perto de onde os cachorros estão dormindo: para que serve e quando é necessário

Magno Oliver - 04 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Durante períodos de calor intenso, os cachorros também sofrem com as altas temperaturas, principalmente porque não transpiram como os humanos.

A regulação térmica acontece, em grande parte, por meio da respiração ofegante e do contato das patas com superfícies mais frescas, o que torna o excesso de calor um fator de risco para o bem-estar dos animais.

Nesse cenário, colocar uma garrafa de água gelada perto do local onde os cachorros dormem virou uma alternativa prática e acessível, cada vez mais recomendada por veterinários.

A medida ajuda a reduzir a temperatura do ambiente ao redor do animal, oferecendo alívio térmico sem a necessidade de aparelhos como ar-condicionado.

A garrafa funciona como uma fonte de resfriamento gradual, evitando mudanças bruscas de temperatura. Muitos cachorros se aproximam naturalmente, deitam ao lado ou encostam o corpo para dissipar o calor, enquanto outros apenas aproveitam o ar mais fresco que se forma ao redor.

O recurso é especialmente indicado durante ondas de calor, em casas com pouca ventilação ou sem ar-condicionado.

Também pode ser útil para cachorros idosos, filhotes, com sobrepeso ou de raças braquicefálicas, como bulldog, pug e boxer, que costumam ter mais dificuldade para lidar com altas temperaturas, principalmente durante a noite.

Para usar a garrafa com segurança, o ideal é optar por recipientes plásticos resistentes e bem fechados.

Envolver a garrafa em um pano ou toalha fina ajuda a evitar o contato direto com o gelo, reduzindo o risco de desconforto térmico. A garrafa deve ser colocada próxima à cama, mas nunca forçando o contato.

É importante lembrar que esse truque não substitui outros cuidados básicos. Os cachorros precisam ter água fresca disponível o tempo todo, ficar em ambientes ventilados e fazer passeios apenas nos horários mais frescos do dia, além de evitar superfícies quentes que possam machucar as patas.

