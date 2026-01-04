O vilarejo brasileiro antigo com poucos habitantes que está conquistando quem busca paz e qualidade de vida

Com ruas de pedra, clima serrano e rotina tranquila, Lavras Novas virou refúgio para quem quer desacelerar sem abrir mão de charme e natureza

Magno Oliver - 04 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Em meio às montanhas de Minas Gerais, um vilarejo antigo e pequeno vem chamando a atenção de brasileiros que sonham com uma vida mais calma.

Lavras Novas, distrito histórico localizado a poucos quilômetros de Ouro Preto, tem pouco mais de mil habitantes e oferece exatamente o que muitos procuram hoje: silêncio, natureza preservada e um ritmo de vida bem diferente das grandes cidades.

Com ruas de pedra, casinhas simples e construções que remetem ao período colonial, o vilarejo mantém uma atmosfera acolhedora e quase atemporal.

O dia a dia segue sem pressa, com moradores se conhecendo pelo nome e atividades que respeitam o ritmo da serra, o que atrai quem busca mais qualidade de vida e menos estresse.

Outro ponto que conquista visitantes e novos moradores é o contato direto com a natureza. Lavras Novas é cercada por trilhas, mirantes e cachoeiras de águas cristalinas, que fazem parte da rotina local.

O cenário é ideal para caminhadas, momentos de contemplação e para quem valoriza um estilo de vida mais simples e conectado ao ambiente natural.

Apesar do tamanho reduzido, o vilarejo conta com uma estrutura básica que garante conforto. Pequenas pousadas, restaurantes aconchegantes e comércio local atendem tanto moradores quanto turistas, mantendo o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação da identidade do lugar.

Nos últimos anos, Lavras Novas passou a atrair pessoas interessadas em morar longe dos grandes centros, seja de forma definitiva ou como segunda residência.

O clima mais ameno, o custo de vida mais controlado e a sensação de segurança ajudam a explicar por que o vilarejo vem se tornando um refúgio desejado.

Com história, paisagens marcantes e uma rotina tranquila, Lavras Novas se firma como um exemplo de como pequenos vilarejos brasileiros estão conquistando quem busca paz, bem-estar e uma vida mais leve.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!