Como evitar que a casa fique cheia de mosquitos e pernilongos usando um método simples que você tem em casa

Solução prática ajuda a reduzir a presença dos insetos sem produtos químicos e pode ser aplicada imediatamente

Gabriel Yuri Souto - 05 de janeiro de 2026

Esse truque cria uma barreira de ar e ajuda a manter mosquitos e pernilongos longe de casa (Foto: Reprodução/ Fricker)

Com a chegada do calor e das chuvas, uma situação se repete em muitas casas: portas e janelas abertas viram convite para mosquitos e pernilongos, que aparecem principalmente no fim da tarde e durante a noite. Além do incômodo das picadas, o zumbido constante atrapalha o descanso e o sono.

Muita gente recorre a inseticidas, aparelhos elétricos ou sprays, mas nem sempre eles resolvem o problema por completo. Além disso, o uso frequente desses produtos pode causar desconforto respiratório, especialmente em crianças, idosos e pessoas alérgicas.

O que pouca gente sabe é que existe um método simples, silencioso e que não envolve nenhum produto químico. Ele funciona porque explora uma característica básica dos mosquitos: a dificuldade que eles têm para voar contra correntes de ar.

O truque está em usar um ventilador comum, daqueles que quase toda casa tem. Ao posicioná-lo próximo à porta ou janela mais utilizada, com o fluxo de ar voltado para dentro do ambiente, o aparelho cria uma barreira que impede a entrada dos insetos.

Mosquitos e pernilongos são frágeis e não conseguem se locomover bem em locais com vento constante. Com isso, eles evitam se aproximar do ambiente, reduzindo drasticamente a presença dentro da casa. O método é especialmente eficaz no período da noite, quando os insetos costumam aparecer em maior quantidade.

Além de impedir a entrada, o ventilador também dificulta que os mosquitos permaneçam no ambiente, já que o ar em movimento atrapalha a orientação e o pouso. O resultado é um espaço mais confortável e com menos insetos circulando.

A dica funciona ainda melhor quando combinada com outros cuidados simples, como manter luzes externas apagadas à noite, evitar água parada e fechar portas e janelas nos horários de maior infestação.

Com uma solução acessível e imediata, é possível reduzir o problema dos mosquitos em casa usando apenas algo que já faz parte da rotina doméstica, sem gastos extras e sem riscos à saúde.

