Dinossauros tomam conta de Goiânia em experiência imersiva durante as férias escolares

Exposição reúne cenários temáticos, animatrônicos e recursos audiovisuais, atraindo famílias em busca de opções de lazer no período de recesso

Isabella Valverde - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Durante as férias escolares, uma experiência imersiva com dinossauros tem movimentado o público em Goiânia e se consolidado como alternativa de lazer para famílias que buscam atividades fora da rotina.

A Dino Universe reúne cenários temáticos, tecnologia e conteúdo educativo em um percurso voltado principalmente ao público infantil, mas que também chama a atenção dos adultos.

A proposta da atração é apresentar o universo dos dinossauros por meio de ambientes cenográficos que simulam a era pré-histórica.

Ao longo do percurso, o visitante passa por espaços que combinam ciência, arte digital e recursos tecnológicos, criando uma experiência interativa e acessível para diferentes faixas etárias.

O principal ambiente é a Floresta dos Dinossauros, uma área ampla com vegetação cenográfica, iluminação controlada e animatrônicos em tamanho real.

Espécies como Tiranossauro Rex, Triceratops, Espinossauro, Dilofossauro, Alossauro e Estegossauro aparecem com movimentos e sons, enquanto esculturas estáticas completam o cenário e servem como pontos de observação e registro fotográfico.

Outro espaço que chama a atenção é a Arena Imersiva, equipada com projeções nas paredes e no chão. No local, o público acompanha um conteúdo audiovisual sobre o período jurássico, com narrativa contínua e trilha sonora, criando a sensação de estar dentro de uma produção cinematográfica.

A Dino Universe é produzida pela N Experience, divisão do Grupo N, que atua há mais de 14 anos no desenvolvimento de projetos cenográficos e experiências imersivas no Brasil. Segundo a organização, a proposta é oferecer uma atividade que una entretenimento e aprendizado durante o período de férias.

Pensando no aumento da procura por passeios em grupo nesta época do ano, a atração também disponibiliza combos para três, quatro ou cinco pessoas, voltados a famílias maiores ou grupos de amigos.

A experiência segue em temporada especial no estacionamento marrom do Shopping Passeio das Águas, em Goiânia. Os ingressos estão à venda no site oficial da Dino Universe e também no site e aplicativo da Fever.

