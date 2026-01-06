Não é caminhar, nem nadar: o exercício que alivia dores nas articulações de idosos, segundo especialistas

Uma prática antiga voltou a ganhar espaço entre quem busca conforto diário e atenção ao próprio corpo

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Arquivo/Hector Santos/Prefeitura do Rio)

Com o avanço da idade, as nossas dores articulares se tornam uma queixa comum, principalmente entre os idosos, limitando movimentos e afetando a qualidade de vida.

Embora atividades como caminhada e natação sejam recomendadas, médicos especialistas têm destacado outra prática como alternativa eficaz, segura e adaptável: a ioga.

De origem milenar, ela vem sendo cada vez mais indicada para o público da terceira idade. Diferente dos exercícios de impacto, a ioga trabalha o corpo de forma controlada, com posturas que respeitam os limites individuais.

Os profissionais de saúde e educadores físicos explicam que os movimentos suaves ajudam a melhorar a mobilidade das articulações, reduzir rigidez e estimular a lubrificação natural das cartilagens, fator essencial para o alívio das dores.

Outro ponto relevante é o fortalecimento muscular sem sobrecarga que ela proporciona. A prática regular contribui para dar mais estabilidade às articulações, o que diminui o risco de quedas e lesões.

Além disso, exercícios de respiração e concentração auxiliam no controle do estresse, que pode intensificar a percepção da dor.

Mais do que um exercício físico, a ioga atua de forma integrada no corpo e na mente. Para idosos, ela serve como ferramenta de prevenção, reabilitação leve e promoção do bem-estar geral.

Adaptável a diferentes condições de saúde, a prática reforça a autonomia e incentiva um envelhecimento mais ativo, confortável e consciente.

