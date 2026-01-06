Nem no sol, nem com secador: o jeito certo de secar sapatos molhados sem estragar o calçado
Método simples ajuda a eliminar a umidade sem danificar o material ou alterar o formato do calçado
Quando um sapato molha, a reação mais comum é colocá-lo no sol ou usar um secador para acelerar a secagem. O problema é que o calor excessivo pode endurecer o material, causar rachaduras e até deformar o calçado, reduzindo sua durabilidade.
A forma mais segura de secar sapatos molhados começa pela remoção do excesso de água. Pressionar levemente o calçado com uma toalha seca ajuda a eliminar a umidade inicial sem agredir o material. Em seguida, o ideal é retirar palmilhas e cadarços, já que essas partes acumulam água e atrasam a secagem.
O ponto principal do processo é deixar o sapato secar naturalmente em um ambiente bem ventilado. A circulação de ar permite que a umidade evapore aos poucos, sem submeter o calçado a altas temperaturas. Um local próximo a uma janela aberta, varanda coberta ou área arejada da casa costuma ser suficiente.
É importante posicionar o sapato de forma que o ar consiga circular também por dentro, evitando deixá-lo fechado ou encostado em paredes. Virar o calçado de lado ou alternar a posição ao longo do dia ajuda na secagem por igual.
Para sapatos de couro, o cuidado deve ser redobrado. O calor faz o material perder seus óleos naturais, o que pode causar ressecamento e rachaduras.
Após a secagem completa, aplicar um produto próprio para hidratar o couro ajuda a manter a flexibilidade e prolonga a vida útil do calçado.
Evitar sol direto, secador, forno ou aquecedor é fundamental. Esses métodos até secam mais rápido, mas comprometem a estrutura do sapato e aumentam o risco de deformações.
Com paciência e um ambiente ventilado, é possível secar sapatos molhados de forma segura, preservando o conforto, o formato e a durabilidade por muito mais tempo.
