O truque das garrafas d’água na geladeira vai fazer você parar de pagar caro na conta de energia

Um hábito simples promete impacto direto onde poucos costumam observar

Magno Oliver - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Youtube / Canal Allan Alec Criatividade de A a Z)

Pouca gente desconfia, mas a geladeira está entre os eletrodomésticos que mais influenciam a conta de luz tanto de forma positiva quanto negativa. Presente na maioria dos lares, ela funciona 24 horas por dia e reage diretamente à forma como é utilizada.

O ponto central está nos espaços vazios. Quando a geladeira tem muito ar em seu interior, o sistema precisa trabalhar mais para manter a temperatura ideal.

Isso acontece porque o ar aquece rapidamente sempre que a porta é aberta, forçando o compressor a entrar em ação com maior frequência. O resultado é um gasto maior de energia ao longo do mês.

É nesse contexto que entram as garrafas de água. Ao ocuparem áreas livres, elas funcionam como uma espécie de reserva térmica. A água retém o frio por mais tempo do que o ar, reduzindo as oscilações internas.

Com menos variações de temperatura, o motor da geladeira passa a ser acionado com menor intensidade e menor frequência.

Além do impacto no consumo elétrico, a estabilidade térmica também favorece a conservação dos alimentos.

Produtos sensíveis, como carnes e laticínios, sofrem menos com mudanças bruscas de temperatura. Em casos de queda de energia, a presença de maior massa fria ajuda a manter o interior refrigerado por mais tempo, semelhante ao funcionamento de uma caixa térmica.

Para que o truque funcione corretamente, é importante manter a organização interna. As garrafas devem ser distribuídas sem bloquear as saídas de ar, geralmente localizadas no fundo ou nas laterais.

Deixar pequenos espaços entre os itens garante a circulação adequada do frio. Com esse ajuste simples, a geladeira trabalha de forma mais eficiente, o consumo diminui e a economia aparece sem exigir investimentos ou mudanças complexas no dia a dia.

