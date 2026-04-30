Com alto teor alcoólico, motorista rompe bloqueio de trânsito e acaba preso em Goiânia

Segundo a GCM, condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez e foi detido imediatamente

Augusto Araújo - 30 de abril de 2026

Motorista foi preso após ser flagrado com alto teor de álcool no sangue. (Foto: Divulgação/GCM)

Um idoso de 60 anos foi preso após romper um bloqueio de trânsito e ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool, em Goiânia. A ocorrência foi registrada nas proximidades da Praça do Ratinho, por volta das 23h desta terça-feira (28).

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a equipe foi acionada pela Central para dar apoio a agentes da Secretaria Executiva de Trânsito (SET), que já acompanhavam a situação.

Segundo os agentes, o motorista conduzia um Jeep Compass quando desrespeitou a barreira de interdição e apresentava sinais visíveis de embriaguez.

No local, os guardas convidaram o condutor a realizar o teste do bafômetro, que apontou resultado de 1,20 miligrama de álcool por litro de ar expelido — valor muito acima do limite permitido por lei e que configura crime de trânsito.

Diante da constatação, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Goiânia, onde teve a prisão ratificada pela autoridade policial. O veículo foi liberado e entregue à filha do motorista.

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