Receita de creme de café: leva apenas dois ingredientes e fica mais gostoso que sorvete

Fácil de preparar e com sabor intenso, o creme de café virou queridinho de quem busca uma sobremesa rápida, econômica e perfeita para os dias quentes

Layne Brito - 09 de janeiro de 2026

(Imagem: Captura de Tela/Youtube

O creme de café é uma daquelas receitas simples que surpreendem pelo resultado. Com apenas dois ingredientes e alguns minutos de preparo, é possível criar uma sobremesa cremosa, gelada e com sabor marcante, que muita gente considera até mais gostosa que sorvete.

Além de prático, o creme de café se tornou popular nas redes sociais justamente por não exigir fogão, liquidificador nem técnicas complicadas.

A base da receita leva apenas café solúvel e açúcar. Quando batidos juntos, esses dois ingredientes passam por uma transformação curiosa: a mistura ganha volume, fica clara, aerada e com textura semelhante à de um creme ou mousse. O segredo está na forma de preparo, que incorpora ar à mistura e cria a consistência perfeita.

Para preparar, basta colocar café solúvel e açúcar na mesma proporção em uma tigela. Em seguida, adicione um pouco de água quente apenas para dissolver os ingredientes.

Depois disso, é só bater vigorosamente com um fouet, batedeira ou até um garfo, até que a mistura dobre de volume e fique bem cremosa. O processo leva cerca de 5 a 10 minutos, dependendo da intensidade da batida.

O resultado é um creme encorpado, com sabor intenso de café e doçura equilibrada. Ele pode ser consumido puro, levado à geladeira para ficar ainda mais refrescante ou servido sobre leite gelado, formando uma bebida cremosa que lembra cappuccino.

Também vai muito bem como acompanhamento de sobremesas, como frutas, bolos simples ou até panquecas doces.

Outro ponto positivo é a versatilidade. Quem quiser variar pode acrescentar canela, chocolate em pó ou essência de baunilha, sem comprometer a base da receita. Além disso, o creme pode ser armazenado na geladeira por alguns dias, mantendo a textura e o sabor.

Ideal para quem gosta de café e não quer perder tempo na cozinha, o creme de café mostra que receitas simples podem, sim, entregar um resultado surpreendente. Com poucos ingredientes e preparo rápido, ele se torna uma ótima opção para refrescar, adoçar o dia e impressionar sem esforço.

