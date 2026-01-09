Ricardo Negro, representante de Goiânia no BBB, já foi bombeiro da Eliana e teve participação em série da Globo

09 de janeiro de 2026

A aparição de Ricardo Negro entre os pré-selecionados do Big Brother Brasil 2026 fez o nome do morador de Goiânia circular rapidamente nas redes sociais. O público destacou o físico definido e a trajetória diversificada do participante.

No Instagram, Ricardo compartilha registros sem camisa e chama atenção pelo abdômen trincado. A boa forma já havia rendido visibilidade em 2023, quando atuou como “bombeiro” no extinto programa Eliana, do SBT.

Na atração, ele participava de quadros em tom de humor, interagindo com convidadas. Além disso, integrou o elenco de uma temporada da série “Rensga Hits!”, produção do Globoplay gravada em Goiás.

Natural de Niquelândia, Ricardo tem 35 anos e é pai de duas crianças, de 11 e 9 anos. Ele também atua como modelo e dançarino de eletrofunk.

No vídeo de apresentação do BBB, afirmou ter forte ligação com a família. Criado ao lado de quatro irmãos, destacou a convivência com os pais, casados há 40 anos.

No campo afetivo, disse ser romântico e se apaixonar com facilidade. Segundo ele, o principal objetivo é cuidar dos pais, enxergando o reality como oportunidade de mudar de vida.

Determinado, declarou que entra focado no prêmio. “Ninguém imagina tudo o que enfrentei para chegar até aqui. Também mereço que o sol brilhe para mim”, afirmou.

Antes da carreira artística, Ricardo foi atleta profissional de basquete e atuou por equipes de diferentes estados. Com o tempo, migrou para o mundo da moda, motivado pelo retorno financeiro.

Ele segue praticando basquete de forma amadora. Segundo o participante, foi na China que identificou grandes oportunidades no mercado da moda, país onde passa alguns meses todos os anos.

Quando está no Brasil, também se apresenta como dançarino ao lado de um DJ de eletrofunk, em casas noturnas de Goiânia e cidades de Minas Gerais.

Entenda a dinâmica da Casa de Vidro

Apesar da repercussão, Ricardo ainda não está oficialmente no BBB 26. Ele está na Casa de Vidro da região Centro-Oeste, montada em Brasília, disputando votos com Paulo Augusto, de Anápolis.

A dinâmica conta com cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país, cada uma com quatro participantes. O público vota para escolher um homem e uma mulher de cada casa.

Os 20 candidatos foram apresentados na sexta-feira (9), na programação da TV Globo. O resultado será divulgado no domingo (11), no programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico

