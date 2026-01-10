Até R$ 30 mil da Caixa para fazer reforma em casa ou no apartamento: veja como solicitar
A Caixa Econômica já está com as portas abertas em 2026 para ajudar milhares de famílias a realizarem o sonho de renovar o próprio lar.
Você já pensou em trocar aquele piso antigo, consertar o telhado ou finalmente dar um jeito na infiltração que tanto incomoda?
Muitas vezes, o que falta é apenas um fôlego financeiro para tirar a obra do papel.
O novo programa do governo federal chegou justamente para facilitar esse processo, oferecendo condições que cabem no bolso de quem trabalha e quer morar com mais dignidade e segurança.
O que é o programa Reforma Casa Brasil
Este programa executado pela Caixa Econômica é uma linha de crédito específica para quem precisa fazer melhorias residenciais.
O dinheiro não pode ser usado para comprar móveis ou decoração solta, mas sim para o que realmente importa na estrutura da casa.
Ele serve para reforçar a segurança, melhorar a acessibilidade e até garantir mais conforto térmico.
O benefício está disponível tanto para quem mora em casa própria quanto para quem vive em imóveis alugados ou cedidos, desde que estejam em áreas urbanas regularizadas.
Quem pode pedir o empréstimo
Para solicitar o valor, que pode chegar a R$ 30 mil, a família precisa se encaixar em faixas de renda específicas.
O programa atende brasileiros com renda bruta mensal de até R$ 9.600.
No entanto, as taxas de juros são diferentes para cada grupo:
- Faixa I: Famílias com renda de até R$ 3.200 (juros de 1,17% ao mês).
- Faixa II: Famílias com renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600 (juros de 1,95% ao mês).
Além da renda, a Caixa Econômica fará uma avaliação de crédito padrão.
É importante lembrar que o imóvel não pode estar em áreas de risco, como locais sujeitos a deslizamentos ou enchentes frequentes.
Como contratar passo a passo
O processo foi desenhado para ser feito de forma simples, podendo começar diretamente pelo celular. Confira as etapas principais:
- Simulação: Acesse o App Caixa Tem ou vá a uma agência para ver o valor das parcelas.
- Solicitação: Escolha até três tipos de serviços que pretende realizar na casa.
- Fotos e Dados: Você precisará enviar fotos do “antes” da reforma para comprovar a necessidade.
- Liberação Inicial: Após aprovado, o banco libera 90% do valor total para você começar a obra.
- Execução: Você tem até 55 dias para terminar os serviços escolhidos.
- Finalização: Envie fotos do “depois” para receber os 10% restantes e concluir o contrato.
O que pode ser feito com o dinheiro
O recurso liberado pela Caixa Econômica é bastante versátil para a construção.
Você pode usar o valor para trocar toda a fiação elétrica, renovar a encanamento hidráulico, colocar pisos e revestimentos ou até instalar painéis de energia solar.
Também é permitido construir novos cômodos ou ampliar os que já existem.
O prazo de pagamento é amigável, variando entre 24 e 60 meses, sem a cobrança de taxas extras ou tarifas de contratação.
