Até R$ 30 mil da Caixa para fazer reforma em casa ou no apartamento: veja como solicitar

Pedro Ribeiro - 10 de janeiro de 2026

A Caixa Econômica já está com as portas abertas em 2026 para ajudar milhares de famílias a realizarem o sonho de renovar o próprio lar.

Você já pensou em trocar aquele piso antigo, consertar o telhado ou finalmente dar um jeito na infiltração que tanto incomoda?

Muitas vezes, o que falta é apenas um fôlego financeiro para tirar a obra do papel.

O novo programa do governo federal chegou justamente para facilitar esse processo, oferecendo condições que cabem no bolso de quem trabalha e quer morar com mais dignidade e segurança.

O que é o programa Reforma Casa Brasil

Este programa executado pela Caixa Econômica é uma linha de crédito específica para quem precisa fazer melhorias residenciais.

O dinheiro não pode ser usado para comprar móveis ou decoração solta, mas sim para o que realmente importa na estrutura da casa.

Ele serve para reforçar a segurança, melhorar a acessibilidade e até garantir mais conforto térmico.

O benefício está disponível tanto para quem mora em casa própria quanto para quem vive em imóveis alugados ou cedidos, desde que estejam em áreas urbanas regularizadas.

Quem pode pedir o empréstimo

Para solicitar o valor, que pode chegar a R$ 30 mil, a família precisa se encaixar em faixas de renda específicas.

O programa atende brasileiros com renda bruta mensal de até R$ 9.600.

No entanto, as taxas de juros são diferentes para cada grupo:

Faixa I: Famílias com renda de até R$ 3.200 (juros de 1,17% ao mês).

Faixa II: Famílias com renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600 (juros de 1,95% ao mês).

Além da renda, a Caixa Econômica fará uma avaliação de crédito padrão.

É importante lembrar que o imóvel não pode estar em áreas de risco, como locais sujeitos a deslizamentos ou enchentes frequentes.

Como contratar passo a passo

O processo foi desenhado para ser feito de forma simples, podendo começar diretamente pelo celular. Confira as etapas principais:

Simulação: Acesse o App Caixa Tem ou vá a uma agência para ver o valor das parcelas. Solicitação: Escolha até três tipos de serviços que pretende realizar na casa. Fotos e Dados: Você precisará enviar fotos do “antes” da reforma para comprovar a necessidade. Liberação Inicial: Após aprovado, o banco libera 90% do valor total para você começar a obra. Execução: Você tem até 55 dias para terminar os serviços escolhidos. Finalização: Envie fotos do “depois” para receber os 10% restantes e concluir o contrato.

O que pode ser feito com o dinheiro

O recurso liberado pela Caixa Econômica é bastante versátil para a construção.

Você pode usar o valor para trocar toda a fiação elétrica, renovar a encanamento hidráulico, colocar pisos e revestimentos ou até instalar painéis de energia solar.

Também é permitido construir novos cômodos ou ampliar os que já existem.

O prazo de pagamento é amigável, variando entre 24 e 60 meses, sem a cobrança de taxas extras ou tarifas de contratação.

