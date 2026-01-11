Pessoas que traem costumam nascer nestes dois meses do ano, segundo estudo

Análises da numerologia comportamental associam o mês de nascimento a traços emocionais e apontam dois períodos do ano com maior propensão à instabilidade afetiva

Layne Brito - 11 de janeiro de 2026

Traição e Desejo, filme picante da Netflix. (Foto: Reprodução)

A numerologia parte do princípio de que números carregam vibrações capazes de influenciar padrões de comportamento ao longo da vida.

Dentro dessa leitura simbólica, o mês de nascimento exerce papel relevante na formação emocional, especialmente na forma como a pessoa lida com desejo, rotina, frustrações e vínculos afetivos.

Estudos e análises numerológicas observam que determinados meses concentram indivíduos mais impulsivos, curiosos ou emocionalmente inquietos.

Essas características não determinam atitudes, mas podem aumentar a vulnerabilidade a conflitos amorosos, inclusive à infidelidade, quando não há equilíbrio emocional.

Entre os doze meses do ano, dois aparecem com mais frequência quando o tema é traição, segundo a numerologia comportamental.

1. Março

Março é regido pela vibração do número 3, considerado o número da expressão, do prazer e da sedução.

Pessoas nascidas nesse mês tendem a ser comunicativas, envolventes e movidas pela necessidade constante de estímulo emocional.

Gostam de atenção, novidade e se sentem vivas quando há troca intensa no relacionamento.

Quando a relação cai na rotina ou perde o encanto, o número 3 pode manifestar seu lado mais instável.

Isso aumenta a chance de flertes, envolvimentos paralelos ou decisões impulsivas, especialmente se a pessoa não desenvolveu maturidade emocional.

2. Julho

Julho está associado ao número 7, uma vibração ligada à introspecção, ao mistério e aos conflitos internos.

Quem nasce nesse mês costuma ser profundo emocionalmente, mas também mais fechado e silencioso sobre suas insatisfações.

Em vez de expor problemas, tende a guardar frustrações por longos períodos.

A traição, nesse caso, não costuma ser impulsiva, mas emocional.

Ela surge como tentativa de preencher vazios internos, buscar compreensão ou sentir-se novamente desejado, sem enfrentar diretamente o problema principal do relacionamento.

A numerologia reforça que nenhum mês determina o caráter de alguém.

Ela apenas aponta tendências comportamentais que podem ser potencializadas ou controladas ao longo da vida.

Autoconhecimento, diálogo e responsabilidade emocional continuam sendo os fatores decisivos para relações saudáveis e duradouras.

