Só em Goiânia: do grito de “Vila” até molho verde, internauta lista hábitos que nenhum outro lugar tem

Entre costumes culinários e detalhes do cotidiano, goianienses demonstraram ter concordado com as respostas

Natália Sezil - 11 de janeiro de 2026

Vídeo apontou quais seriam os hábitos que só existem em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Do grito de “Vila” até o adesivo do Birutão, passando pelo pastel com salada e pelo molho verde, existem hábitos que só Goiânia tem. Seja no cotidiano ou nos mínimos detalhes, algumas ações logo permitem identificar qualquer goianiense.

Pensando nisso, um internauta resolveu listar quais seriam esses costumes – e a hipótese não falhou. O compilado de respostas logo conquistou os moradores da capital, que começaram a apontar por que esses hábitos se tornaram o que são atualmente.

Em poucos dias, o vídeo de Gabriel Pereira (@gabriel_pereirao) conquistou 333 mil visualizações, com 40 mil curtidas e quase 2 mil comentários.

Na lista destacada, o primeiro item já faz referência a uma expressão que se tornou rotineira: “Um estranho gritar vilaaaaaa e do outro lado da rua um outro estranho também grita vilaaaaa”.

Embora pareça uma identificação dos torcedores do Tigrão, a simples palavra já se tornou mais do que isso. Outros internautas explicam: “detalhe, às vezes a pessoa nem é Vila Nova”.

O tópico seguinte está ligado a um posto de combustível – e a um empresário que já virou personalidade excêntrica.

Famoso pelos vídeos virais, Robson Birutão foi lembrado: “Colocar adesivo do Birutão no carro” e “o dono do bar Birutão de marquinha e fio dental” foram alguns dos assuntos levantados.

Em seguida, a lista continua com tópicos culinários. O gosto pela pamonha não passou despercebido: um internauta logo comentou que “choveu: pamonha. Esfriou: pamonha”.

O pastel não ficou para trás, mas com um detalhe único: “Comer pastel com salada”. Da mesma forma, diversos goianienses mencionaram o estimado pit dog.

Eles apontaram que só em Goiânia é possível “comer x tudo com creme de maracujá” e “comer x-tudo não pelo conteúdo, mas pelo molho verde!”.

Já mudando de assunto, também ganharam atenção o clima enfrentado pelos moradores, bem como a diversidade da cidade, que “flutua” entre a ideia de roça e a proposta de grande capital.

Primeiro, um usuário disse que “tem 4 estações bem definidas: calor, verão, forno e inferno! E nas 4 tomamos café quente 867 vezes ao dia”.

Por fim, outra afirmou: “Realmente, a gente às vezes vê do nada vaca nas ruas e ao mesmo tempo carro importado”.

Assista:

