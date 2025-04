Empresário goiano famoso por vídeos virais está em busca de namorada

Por meio das redes sociais o dono do Bar Birutão afirma estar solteiro

Thiago Alonso - 09 de abril de 2025

Robson Birutão anunciou que está solteiro. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma das personalidades mais excêntricas de Goiânia, o empresário Robson Birutão anunciou por meio das redes sociais, que está solteiro e em busca de uma namorada.

O influenciador divulgou a ‘vaga’ de relacionamento em um post do Instagram no último domingo (06), no qual ele aparece apenas cantando uma música romântica de Eduardo Costa, sem dar mais informações.

No entanto, os ‘requisitos’ para a companheira estão descritos na legenda da publicação, na qual ele afirmou estar “solteiro” e “querendo namorar”.

“Requisitos: que saiba assobiar e seja trabalhadeira. Não necessita ter segundo grau completo, pode ser gordinha ou magrinha”, escreveu o empresário.

As exigências, no entanto, chamaram atenção dos internautas, que riram da criatividade do influenciador, com a publicação chegando a somar quase 4 mil curtidas

Antes de anunciar a procurada por uma namorada, Birutão havia viralizado anteriormente ao ser comparado com o atual marido da cantora estadunidense Lana Del Rey.

Apesar disso, os boatos não passaram de memes e o influenciador goiano seguiu solteiro, dando o ultimato para o fim da vida solo somente neste domingo (06).

“Você está tão em paz e feliz na vida, pra que isso?”, questionou uma seguidora.

“Já sonhei com você!”, disse uma pretendente. “Bora fazer um teste?!”, comentou outra.

“No próximo stories já quero ver uma princesa ao lado dele, fazendo as promoções do bar mais Alegre do Brasil!”, disse uma internauta.

“Você é o cara! Merece uma mulher que te admire. Vai dar certo!”, comentou mais um.