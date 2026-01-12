As 5 frutas que mais ajudam na produção de colágeno para ter uma pele impecável

Ricas em vitamina C e antioxidantes, essas frutas estimulam o colágeno natural do corpo e ajudam a manter a pele firme, jovem e saudável

Layne Brito - 12 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração)

O colágeno é essencial para a firmeza e elasticidade da pele, mas sua produção diminui com o passar dos anos. A alimentação tem papel direto nesse processo, especialmente o consumo de frutas ricas em vitamina C.

Esses nutrientes não fornecem colágeno pronto, mas estimulam o organismo a produzi-lo naturalmente, além de combater os radicais livres que aceleram o envelhecimento da pele.

Confira as frutas que mais ajudam nesse processo.

As 5 frutas que mais ajudam na produção de colágeno

1. Acerola

Extremamente rica em vitamina C, a acerola é uma das frutas mais eficientes para estimular a produção de colágeno e melhorar a firmeza da pele.

2. Laranja

Além da vitamina C, a laranja possui antioxidantes que ajudam a proteger a pele contra o envelhecimento precoce causado pelo sol e pela poluição.

3. Kiwi

O kiwi combina vitamina C, vitamina E e compostos antioxidantes que favorecem a regeneração da pele e contribuem para uma aparência mais uniforme.

4. Morango

Rico em vitamina C e flavonoides, o morango ajuda a manter a elasticidade da pele e auxilia na prevenção de rugas e linhas de expressão.

5. Abacaxi

Além da vitamina C, o abacaxi contém bromelina, substância que auxilia na renovação celular e melhora o aspecto geral da pele.

Manter uma alimentação equilibrada, rica nessas frutas, aliada à hidratação e proteção solar, é uma forma simples e natural de favorecer a produção de colágeno e cuidar da saúde da pele.

