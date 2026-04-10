Segundo a psicologia, estes 8 sinais mostram que você está apenas sobrevivendo na rotina e deixando os melhores momentos para trás

Especialistas alertam que viver no “modo sobrevivência” pode afetar a saúde mental e impedir a sensação de propósito

Gabriel Yuri Souto - 10 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

Muitas pessoas passam pela rotina sem perceber que estão apenas cumprindo tarefas, sem realmente viver. Esse estado é conhecido como “modo sobrevivência” e, segundo a psicologia, pode impactar diretamente o bem-estar e a qualidade de vida.

A escritora e especialista em autotransformação Eliza Hartley explica que sobreviver significa apenas dar conta das obrigações, enquanto viver envolve propósito, conexão e satisfação.

O que é viver no modo sobrevivência

Viver no modo sobrevivência significa estar preso a uma rotina automática.

Além disso, a pessoa passa a agir no “piloto automático”, sem aproveitar o presente.

Assim, a vida se transforma em uma sequência de tarefas.

8 sinais de alerta

A psicologia aponta alguns sinais claros de que a pessoa pode estar nessa situação.

Confira:

todos os dias parecem iguais

você vive esperando o fim de semana ou um evento específico

não lembra a última vez que fez algo por prazer

sente cansaço emocional constante

tem dificuldade de se conectar com outras pessoas

não sente entusiasmo pelo futuro

não consegue viver o momento presente

acredita que a vida real ainda vai começar

Dessa forma, esses comportamentos indicam um padrão repetitivo e desgastante.

Por que isso acontece

Esse estado pode surgir por diversos fatores.

Entre eles:

excesso de trabalho

estresse constante

falta de tempo para lazer

pressão por resultados

Além disso, a mente passa a focar apenas em obrigações.

Impactos na saúde mental

Viver nesse modo pode trazer consequências.

Por exemplo:

aumento da ansiedade

sensação de vazio

perda de motivação

desgaste emocional

Assim, a qualidade de vida diminui ao longo do tempo.

Pequenas mudanças podem ajudar

Sair do modo sobrevivência não exige mudanças radicais.

No entanto, pequenas atitudes já fazem diferença.

Entre elas:

incluir momentos de lazer

valorizar o presente

fortalecer relações

buscar equilíbrio na rotina

Além disso, o autoconhecimento ajuda a identificar padrões.

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