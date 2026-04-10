Segundo a psicologia, estes 8 sinais mostram que você está apenas sobrevivendo na rotina e deixando os melhores momentos para trás

Especialistas alertam que viver no “modo sobrevivência” pode afetar a saúde mental e impedir a sensação de propósito

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
sinais modo sobrevivência psicologia
(Foto: Freepik)

Muitas pessoas passam pela rotina sem perceber que estão apenas cumprindo tarefas, sem realmente viver. Esse estado é conhecido como “modo sobrevivência” e, segundo a psicologia, pode impactar diretamente o bem-estar e a qualidade de vida.

A escritora e especialista em autotransformação Eliza Hartley explica que sobreviver significa apenas dar conta das obrigações, enquanto viver envolve propósito, conexão e satisfação.

O que é viver no modo sobrevivência

Viver no modo sobrevivência significa estar preso a uma rotina automática.

Leia também

Além disso, a pessoa passa a agir no “piloto automático”, sem aproveitar o presente.

Assim, a vida se transforma em uma sequência de tarefas.

8 sinais de alerta

A psicologia aponta alguns sinais claros de que a pessoa pode estar nessa situação.

Confira:

  • todos os dias parecem iguais
  • você vive esperando o fim de semana ou um evento específico
  • não lembra a última vez que fez algo por prazer
  • sente cansaço emocional constante
  • tem dificuldade de se conectar com outras pessoas
  • não sente entusiasmo pelo futuro
  • não consegue viver o momento presente
  • acredita que a vida real ainda vai começar

Dessa forma, esses comportamentos indicam um padrão repetitivo e desgastante.

Por que isso acontece

Esse estado pode surgir por diversos fatores.

Entre eles:

  • excesso de trabalho
  • estresse constante
  • falta de tempo para lazer
  • pressão por resultados

Além disso, a mente passa a focar apenas em obrigações.

Impactos na saúde mental

Viver nesse modo pode trazer consequências.

Por exemplo:

  • aumento da ansiedade
  • sensação de vazio
  • perda de motivação
  • desgaste emocional

Assim, a qualidade de vida diminui ao longo do tempo.

Pequenas mudanças podem ajudar

Sair do modo sobrevivência não exige mudanças radicais.

No entanto, pequenas atitudes já fazem diferença.

Entre elas:

  • incluir momentos de lazer
  • valorizar o presente
  • fortalecer relações
  • buscar equilíbrio na rotina

Além disso, o autoconhecimento ajuda a identificar padrões.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.