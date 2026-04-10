Segundo a psicologia, estes 8 sinais mostram que você está apenas sobrevivendo na rotina e deixando os melhores momentos para trás
Especialistas alertam que viver no “modo sobrevivência” pode afetar a saúde mental e impedir a sensação de propósito
Muitas pessoas passam pela rotina sem perceber que estão apenas cumprindo tarefas, sem realmente viver. Esse estado é conhecido como “modo sobrevivência” e, segundo a psicologia, pode impactar diretamente o bem-estar e a qualidade de vida.
A escritora e especialista em autotransformação Eliza Hartley explica que sobreviver significa apenas dar conta das obrigações, enquanto viver envolve propósito, conexão e satisfação.
O que é viver no modo sobrevivência
Viver no modo sobrevivência significa estar preso a uma rotina automática.
Além disso, a pessoa passa a agir no “piloto automático”, sem aproveitar o presente.
Assim, a vida se transforma em uma sequência de tarefas.
8 sinais de alerta
A psicologia aponta alguns sinais claros de que a pessoa pode estar nessa situação.
Confira:
- todos os dias parecem iguais
- você vive esperando o fim de semana ou um evento específico
- não lembra a última vez que fez algo por prazer
- sente cansaço emocional constante
- tem dificuldade de se conectar com outras pessoas
- não sente entusiasmo pelo futuro
- não consegue viver o momento presente
- acredita que a vida real ainda vai começar
Dessa forma, esses comportamentos indicam um padrão repetitivo e desgastante.
Por que isso acontece
Esse estado pode surgir por diversos fatores.
Entre eles:
- excesso de trabalho
- estresse constante
- falta de tempo para lazer
- pressão por resultados
Além disso, a mente passa a focar apenas em obrigações.
Impactos na saúde mental
Viver nesse modo pode trazer consequências.
Por exemplo:
- aumento da ansiedade
- sensação de vazio
- perda de motivação
- desgaste emocional
Assim, a qualidade de vida diminui ao longo do tempo.
Pequenas mudanças podem ajudar
Sair do modo sobrevivência não exige mudanças radicais.
No entanto, pequenas atitudes já fazem diferença.
Entre elas:
- incluir momentos de lazer
- valorizar o presente
- fortalecer relações
- buscar equilíbrio na rotina
Além disso, o autoconhecimento ajuda a identificar padrões.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!