Veja quem receberá o abono do PIS em 2027

Valor do abono não mudou, podendo chegar a até um salário mínimo, conforme a quantidade de meses trabalhados.

Folhapress - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

JÚLIA GALVÃO E ANA PAULA BRANCO – Trabalhadores que receberam, em média, até R$ 2.873,87 por mês em 2025 poderão ter direito ao abono salarial do PIS/Pasep que será pago no ano que vem. Essa é uma das exigências para estar entre os beneficiários do abono. O dinheiro que será liberado em 2027 vai considerar o período trabalhado e os valores recebidos em 2025, que é o chamado ano-base.

Para calcular a renda máxima que permitirá receber o abono em 2027, o governo terá que aplicar o índice de reajuste da inflação de 2025, que foi de 3,90%, considerando o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Essa regra está entre as mudanças que foram aplicadas no PIS.

O abono salarial é destinado a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que tenham exercido atividade remunerada formal por pelo menos 30 dias no ano-base, estejam inscritos no programa há, no mínimo, cinco anos e estejam com os dados informados corretamente pelo empregador.

Para o abono de 2026, que começará a ser pago no dia 15 de fevereiro, a renda média máxima dos beneficiários é de R$ 2.766.

A partir deste ano, entram em vigor novas regras para o acesso ao abono salarial, aprovadas em emenda constitucional em 2024. O principal ponto é a mudança no cálculo de atualização do limite de renda, que passa a ter apenas correção pela inflação.

O valor de referência foi congelado em termos reais a partir de dois salários mínimos de 2023 (R$ 1.640). O limite passa a ser reajustado apenas pela inflação, em uma correção sucessiva ano a ano.

A mudança faz com que o teto da renda que dá acesso ao benefício deixe de acompanhar os reajustes reais do salário mínimo. A regra prevê que, até 2035, o abono salarial seja pago apenas a trabalhadores que recebam até um salário mínimo e meio no ano de referência.

QUEM TEM DIREITO AO ABONO DO PIS?

O abono salarial é pago a trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que cumpram os critérios exigidos. Para o abono pago em 2026, a referência é o período trabalhado em 2024. Já o abono que será depositado em 2027 considera os valores e períodos trabalhados no ano-base 2025.

Para ter direito, é preciso:

– ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base;

– estar inscrito no programa há, no mínimo, cinco anos;

– ter recebido a renda máxima mensal válida para o ano de referência;

– o empregador precisa ter enviado corretamente as informações na Rais

CALENDÁRIO DO PIS/PASEP 2026

Nascidos em – Data de pagamento

Janeiro – 15 de fevereiro

Fevereiro – 15 de março

Março e abril – 15 de abril

Maio e junho – 15 de maio

Julho e agosto – 15 de junho

Setembro e outubro – 15 de julho

Novembro e dezembro – 15 de agosto

COMO SABER SE VOU RECEBER EM 2026?

A consulta poderá ser feita a partir de 5 de fevereiro pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo Portal Gov.br. É necessário ter login com CPF e senha, além de um fator de segurança, como biometria.

COMO FAZER A CONSULTA AO PIS/PASEP?

**Pela internet**

1. Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em “Entrar com gov.br”

2. Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site

3. Em seguida, clique em “Abono Salarial”

4. Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício

**Pelo aplicativo**

1. No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha.

2. Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site.

3. Na tela inicial, clique em “Abono Salarial – Consultar”. Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em “Benefícios e Abono Salarial”

4. Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber

COMO É FEITO O PAGAMENTO DO PIS?

O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada. O valor é creditado, preferencialmente, em conta corrente, poupança ou conta digital Caixa. Também pode ser depositado automaticamente na poupança social digital, por meio do aplicativo Caixa Tem. Para trabalhadores que não possuem conta, o saque pode ser feito em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, Caixa Aqui e demais canais disponibilizados pela instituição.

COMO FUNCIONA O PAGAMENTO DO PASEP?

Já o pagamento do Pasep, realizado pelo Banco do Brasil, é destinado aos servidores públicos. O crédito pode ser feito em conta bancária, por meio de transferência via TED ou Pix, ou presencialmente nas agências, para trabalhadores que não sejam correntistas e não possuam chave Pix.