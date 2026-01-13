Clínica odontológica é condenada pela Justiça a indenizar paciente em R$ 13 mil por falha em tratamento dentário

A decisão chama atenção porque reforça direitos do consumidor e deixa claro quais são as responsabilidades das clínicas

13 de janeiro de 2026

O tratamento dentário costuma ser buscado para aliviar dores, recuperar funções básicas e melhorar a autoestima, mas nem sempre o resultado é o esperado.

Em um caso recente, a Justiça decidiu que uma clínica odontológica falhou no atendimento e deverá indenizar um paciente idoso após problemas graves durante o procedimento.

A decisão chama atenção porque reforça direitos do consumidor e deixa claro quais são as responsabilidades das clínicas quando o serviço envolve estética e funcionalidade.

O que aconteceu no atendimento odontológico

O caso analisado pela Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios começou em junho de 2023.

O paciente procurou a clínica com fortes dores em um dente. Após exames, os profissionais indicaram uma obturação e a confecção de uma nova prótese.

No entanto, mesmo depois da realização do canal, a dor persistiu. Diante disso, o paciente precisou extrair o dente.

Para piorar a situação, a prótese dentária recém-instalada quebrou cerca de 15 dias após o início do uso.

Falta de suporte agravou o problema

Segundo o relato, o paciente retornou à clínica para tentar resolver tanto a dor quanto o problema da prótese quebrada.

Ainda assim, não recebeu atendimento nem suporte para concluir o tratamento.

Esse ponto pesou na análise judicial. A Justiça entendeu que houve quebra do dever de continuidade do atendimento, algo essencial em qualquer tratamento dentário, especialmente quando o serviço já foi iniciado e pago.

Por que a clínica foi responsabilizada

Na primeira instância, o juiz reconheceu falha na prestação do serviço e aplicou a responsabilidade objetiva da clínica.

Em termos simples, isso significa que não foi necessário provar culpa direta, apenas demonstrar que o serviço não entregou o resultado esperado.

A clínica recorreu, alegando que seguiu protocolos e que o paciente não compareceu a revisões.

No entanto, a Turma Cível rejeitou esse argumento.

Para os magistrados, em casos que envolvem próteses e implantes, a obrigação é de resultado, e não apenas de meio.

Laudo pericial confirmou falhas técnicas

Durante o processo, um laudo pericial apontou problemas relevantes no tratamento dentário.

Entre eles, a fratura precoce da prótese, a continuidade da dor e a recusa da clínica em prestar assistência no momento necessário.

Esses fatores, segundo os desembargadores, comprometeram o resultado esperado e caracterizaram inadimplemento substancial do contrato firmado com o paciente.

Valores da indenização definidos pela Justiça

Com base nas provas, a Turma decidiu manter a sentença. A clínica foi condenada a devolver integralmente o valor pago pelo tratamento e a custear um novo procedimento odontológico.

Além disso, ficou determinado o pagamento de R$ 7.015,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais.

Para os magistrados, o valor atende aos princípios da razoabilidade e também tem função pedagógica, para evitar que situações semelhantes se repitam.

O que pacientes podem aprender com esse caso

A decisão reforça que o tratamento dentário, quando envolve próteses e resultados funcionais ou estéticos, exige cuidado redobrado das clínicas.

Além disso, mostra que o paciente não pode ser abandonado no meio do processo.

Guardar documentos, contratos, recibos e buscar orientação jurídica em caso de falhas são atitudes fundamentais para garantir direitos.

