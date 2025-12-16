CNH do Brasil: como solicitar a primeira carteira de habilitação pelo aplicativo
Processo digital facilita início da habilitação e dispensa ida ao Detran nesta primeira etapa
Tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficou mais simples no Brasil. Com o lançamento do aplicativo CNH do Brasil, o processo pode ser iniciado diretamente pelo celular, sem a necessidade de comparecer ao Detran logo nas primeiras etapas.
A ferramenta, criada pelo Ministério dos Transportes, centraliza praticamente todo o processo de habilitação em um único ambiente digital e promete reduzir burocracia, tempo e custos para quem deseja dirigir legalmente.
Qual aplicativo usar para solicitar a primeira CNH
O processo é feito pelo aplicativo CNH do Brasil, que substituiu a antiga Carteira Digital de Trânsito (CDT). Ele está disponível gratuitamente para Android e iOS.
Para acessar o sistema, o usuário precisa ter uma conta gov.br ativa, que é utilizada para validar a identidade e integrar os dados ao sistema nacional de trânsito.
Quem pode iniciar o processo pelo aplicativo
Podem solicitar a primeira CNH pelo aplicativo pessoas que tenham 18 anos ou mais, saibam ler e escrever, possuam CPF regularizado e estejam com os dados atualizados na conta gov.br.
O aplicativo funciona como porta de entrada do processo, mas algumas etapas continuam sendo presenciais, conforme exigência legal.
Como solicitar a primeira habilitação pelo app
Após baixar o aplicativo e fazer login com a conta gov.br, o candidato deve acessar a área de condutor e selecionar a opção “Primeira Habilitação”. O sistema identifica automaticamente que o usuário ainda não possui CNH e libera o início do processo.
Na sequência, é possível escolher a categoria desejada, como carro ou moto, além do estado onde as provas e exames serão realizados.
Curso teórico gratuito pelo celular
Uma das principais novidades do aplicativo é a oferta de um curso teórico digital gratuito, disponível dentro da própria plataforma. As aulas abordam temas obrigatórios, como legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e meio ambiente.
Após concluir o curso, o certificado é emitido automaticamente e registrado no sistema, permitindo o agendamento da prova teórica no Detran.
Etapas que continuam obrigatórias
Mesmo com a digitalização do processo, algumas fases seguem presenciais. O candidato precisa realizar:
- Exame médico e psicológico em clínica credenciada;
- Prova teórica aplicada pelo Detran;
- Aulas práticas de direção;
- Exame prático de direção veicular.
O aplicativo permite acompanhar cada etapa em tempo real, informando pendências, resultados e liberações.
CNH digital após a aprovação
Depois de aprovado na prova prática, o candidato recebe a Permissão para Dirigir (PPD), válida por um ano. A habilitação já fica disponível de forma digital no próprio aplicativo, com a mesma validade do documento físico.
Após cumprir o período da permissão sem infrações graves, a CNH definitiva também pode ser acessada pelo app.
Atenção às regras do seu estado
Embora o aplicativo seja nacional, os Detrans estaduais continuam responsáveis pela execução do processo. Por isso, prazos, taxas e regras específicas podem variar de um estado para outro.
As orientações atualizadas sempre aparecem no próprio aplicativo, conforme o local escolhido pelo candidato.
