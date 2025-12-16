CNH do Brasil: como solicitar a primeira carteira de habilitação pelo aplicativo

Processo digital facilita início da habilitação e dispensa ida ao Detran nesta primeira etapa

Gabriel Yuri Souto - 16 de dezembro de 2025

Tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficou mais simples no Brasil. Com o lançamento do aplicativo CNH do Brasil, o processo pode ser iniciado diretamente pelo celular, sem a necessidade de comparecer ao Detran logo nas primeiras etapas.

A ferramenta, criada pelo Ministério dos Transportes, centraliza praticamente todo o processo de habilitação em um único ambiente digital e promete reduzir burocracia, tempo e custos para quem deseja dirigir legalmente.

Qual aplicativo usar para solicitar a primeira CNH

O processo é feito pelo aplicativo CNH do Brasil, que substituiu a antiga Carteira Digital de Trânsito (CDT). Ele está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Para acessar o sistema, o usuário precisa ter uma conta gov.br ativa, que é utilizada para validar a identidade e integrar os dados ao sistema nacional de trânsito.

Quem pode iniciar o processo pelo aplicativo

Podem solicitar a primeira CNH pelo aplicativo pessoas que tenham 18 anos ou mais, saibam ler e escrever, possuam CPF regularizado e estejam com os dados atualizados na conta gov.br.

O aplicativo funciona como porta de entrada do processo, mas algumas etapas continuam sendo presenciais, conforme exigência legal.

Como solicitar a primeira habilitação pelo app

Após baixar o aplicativo e fazer login com a conta gov.br, o candidato deve acessar a área de condutor e selecionar a opção “Primeira Habilitação”. O sistema identifica automaticamente que o usuário ainda não possui CNH e libera o início do processo.

Na sequência, é possível escolher a categoria desejada, como carro ou moto, além do estado onde as provas e exames serão realizados.

Curso teórico gratuito pelo celular

Uma das principais novidades do aplicativo é a oferta de um curso teórico digital gratuito, disponível dentro da própria plataforma. As aulas abordam temas obrigatórios, como legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e meio ambiente.

Após concluir o curso, o certificado é emitido automaticamente e registrado no sistema, permitindo o agendamento da prova teórica no Detran.

Etapas que continuam obrigatórias

Mesmo com a digitalização do processo, algumas fases seguem presenciais. O candidato precisa realizar:

Exame médico e psicológico em clínica credenciada;

Prova teórica aplicada pelo Detran;

Aulas práticas de direção;

Exame prático de direção veicular.

O aplicativo permite acompanhar cada etapa em tempo real, informando pendências, resultados e liberações.

CNH digital após a aprovação

Depois de aprovado na prova prática, o candidato recebe a Permissão para Dirigir (PPD), válida por um ano. A habilitação já fica disponível de forma digital no próprio aplicativo, com a mesma validade do documento físico.

Após cumprir o período da permissão sem infrações graves, a CNH definitiva também pode ser acessada pelo app.

Atenção às regras do seu estado

Embora o aplicativo seja nacional, os Detrans estaduais continuam responsáveis pela execução do processo. Por isso, prazos, taxas e regras específicas podem variar de um estado para outro.

As orientações atualizadas sempre aparecem no próprio aplicativo, conforme o local escolhido pelo candidato.

