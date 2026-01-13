Como os cachorros escolhe sua pessoa preferida, segundo veterinários

Vínculo emocional, rotina e experiências positivas explicam por que muitos cães criam uma ligação especial com apenas uma pessoa da casa

Gabriel Yuri Souto - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Veterinários explicam que a preferência de um cachorro por alguém da família não surge por acaso. Pelo contrário, esse vínculo se constrói com o tempo e depende da convivência diária.

Em primeiro lugar, pesa quem supre as necessidades básicas do animal. A pessoa que oferece alimento, água, passeios e cuidados constantes costuma ser associada a sensações positivas.

Além disso, a forma de interação influencia diretamente essa escolha. Cães tendem a se aproximar mais de quem fala com calma, demonstra paciência e respeita seus limites.

Outro fator importante é a rotina compartilhada. Segundo veterinários, a previsibilidade transmite segurança emocional, algo essencial para o bem-estar do cachorro.

Da mesma forma, as experiências vividas nos primeiros meses de vida fazem diferença. Durante a fase de socialização, o animal cria referências afetivas que podem durar por toda a vida.

Por outro lado, a personalidade do próprio cão também interfere. Alguns são mais apegados e buscam proximidade constante, enquanto outros demonstram preferência de maneira mais discreta.

Ainda assim, os sinais costumam ser claros. Seguir a pessoa pela casa, buscar contato físico ou ficar inquieto quando ela sai são exemplos comuns.

Em resumo, os veterinários afirmam que o cachorro escolhe quem representa cuidado, conforto e segurança. Assim, o afeto surge naturalmente da convivência diária.

