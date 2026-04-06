13º antecipado em abril será pago com base no último número da conta

INSS começa a liberar a primeira parcela do 13º em 24 de abril, seguindo o número final do benefício e a faixa de renda do segurado

Gustavo de Souza - 06 de abril de 2026

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O décimo terceiro dos beneficiários do INSS já tem calendário definido para 2026, e o primeiro pagamento começa a sair ainda em abril.

Embora o crédito seja escalonado, a ordem dos depósitos segue uma lógica simples: o segurado precisa observar o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece depois do traço.

É esse número que organiza a fila de pagamentos, junto com a faixa de renda de cada beneficiário. Quem recebe até um salário mínimo, fixado em R$ 1.621 neste ano, entra primeiro no cronograma. Já os segurados com renda acima do piso nacional começam a receber alguns dias depois.

A primeira parcela será depositada entre 24 de abril e 8 de maio. Para quem ganha até um salário mínimo, os créditos começam em 24 de abril para benefício final 1 e seguem, de forma escalonada, até 8 de maio para os segurados com final 0.

Já quem recebe acima do piso nacional terá a primeira parcela liberada entre 4 e 8 de maio, com agrupamento de finais por dia. Nesse grupo, o calendário junta os números 1 e 6, 2 e 7, 3 e 8, 4 e 9, além de 5 e 0.

A segunda parte do abono será paga entre 25 de maio e 8 de junho para quem recebe até um salário mínimo. No caso dos benefícios acima do piso, os depósitos ocorrerão entre 1º e 8 de junho, mantendo a mesma lógica de escalonamento por final do benefício.

A antecipação foi confirmada pelo governo federal por meio do Decreto nº 12.884, com impacto estimado em R$ 78,2 bilhões na economia.

Segundo o Ministério da Previdência, terão direito ao pagamento aposentados, pensionistas e segurados que receberam, em 2026, benefício por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. Beneficiários do BPC e da Renda Mensal Vitalícia ficam de fora.

Para saber a data exata do depósito e o valor liberado, o segurado pode acessar o aplicativo ou o site Meu INSS. A consulta também está disponível pela Central 135, canal oficial de atendimento do instituto.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!