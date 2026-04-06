Pastor que usava ‘óleo ungido’ para aliciar adolescente é condenado a 17 anos de prisão, em Valparaíso de Goiás

Líder religioso chegou a enviar áudios à menina pedindo fotos íntimas da calcinha, dos braços e pernas

Ícaro Gonçalves - 06 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/PCGO)

O pastor Gilvan Gonçalves dos Santos, acusado de tentar abusar de uma adolescente de 13 anos em Valparaíso de Goiás, foi condenado a 17 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

A sentença foi proferida no dia 02 de março, pela 2ª Vara Criminal de Valparaíso, no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), o líder religioso utilizava a posição de autoridade para tentar aliciar uma adolescente.

Ele manipulava a vítima com mensagens de cunho sexual, dizendo que iria passar um “óleo ungido” no corpo dela para abençoá-la.

Como noticiado pelo Portal 6 à época da prisão, Gilvan chegou a enviar áudios à menina pedindo fotos íntimas da calcinha, dos braços e pernas. Também foram feitas tentativas de videochamada e um convite para buscar chocolates na casa do pastor.

Segundo o inquérito da Polícia Civil de Goiás (PCGO), Gilvan se aproveitava da fé e da confiança obtida para tentar aliciar a adolescente.

Após um mês com envio constante de mensagens, a menina desconfiou das intenções do pastor e relatou todo o caso à mãe, que denunciou à polícia.

Ele foi encontrado no dia 16 de julho de 2025 escondido no interior de um apartamento no Jardim Ingá, em Luziânia, próximo a um bar.

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