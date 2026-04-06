Após a Sexta-Feira da Paixão e a Páscoa, veja qual é o próximo feriado de abril

Após a Páscoa, feriado de Tiradentes cai em dia estratégico em 2026 e pode render folga prolongada para muitos brasileiros

Gabriel Dias - 06 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Depois das celebrações da Semana Santa e do domingo de Páscoa, muita gente já começa a olhar o calendário em busca da próxima oportunidade de descanso.

Em abril de 2026, essa pausa já tem data marcada — e pode ser mais vantajosa do que parece à primeira vista.

O próximo feriado nacional será o de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril.

Neste ano, a data cairá em uma terça-feira, o que abre a possibilidade de emendar com a segunda-feira e transformar o período em um descanso mais longo.

Data pode favorecer folga prolongada

Com o feriado em um dia útil no meio da semana, trabalhadores que conseguem negociar folgas ou possuem flexibilidade no trabalho podem aproveitar um recesso maior.

Esse tipo de calendário costuma beneficiar viagens curtas ou momentos de descanso mais prolongados.

Além disso, algumas regiões contam com datas adicionais. No Rio de Janeiro, por exemplo, o dia 23 de abril, dedicado a São Jorge, é feriado estadual, o que amplia ainda mais as possibilidades de pausa para quem vive no estado.

Abril reúne diversas datas comemorativas

O mês também é marcado por outras datas importantes, como o Dia Mundial da Saúde, o Dia dos Povos Indígenas e o Descobrimento do Brasil.

A Semana Santa, que ocorre no início do mês, também movimenta o calendário com celebrações religiosas e o feriado da Sexta-feira Santa.

Já no restante de 2026, o calendário ainda reserva outras folgas nacionais, como o Dia do Trabalho, em maio; Corpus Christi, em junho; e feriados tradicionais no segundo semestre, incluindo Independência do Brasil e Natal.

Com um mês repleto de datas simbólicas e um feriado estratégico, abril se destaca como uma oportunidade para quem deseja equilibrar rotina e descanso ao longo do ano.

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